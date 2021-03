"Aceitamos Xerecard": adesivos ofensivos às mulheres são alvo de ação do Ministério Público

A Promotoria de Justiça de Violência Doméstica de Marabá iniciou, na segunda-feira (8), no Dia Internacional das Mulheres, uma campanha de adesivação dos veículos de transporte por aplicativo da cidade num ato de desagravo e apoio no combate da violência contra a mulher. Além de receberam um adesivo, os motoristas de aplicativo receberam ainda um cartaz com os números dos canais de denúncia para colar atrás do banco do motorista.

A iniciativa é uma resposta do Ministério Público a uma atitude preconceituosa dos motoristas de aplicativo que estavam rodando na cidade com um adesivo com os dizeres “Aceitamos Xerecard”. A frase, que é refrão da letra de um funk, sugere a prática de sexo com mulheres como moeda de troca pelo serviço de transporte de passageiros. Após tomar conhecimento da situação, a Promotoria de Violência Contra a Mulher de Marabá abriu procedimento que resultou na expedição de uma recomendação às empresas de transporte por aplicativo da cidade solicitando que notificassem todos os motoristas cadastrados a retirarem o adesivo colado nos veículos.

A ação educativa junto aos motoristas de aplicativos foi realizada na segunda-feira (8), (Divulgação)

Em reunião virtual ocorrida no último dia 4 de março entre as promotoras Justiça da Violência Doméstica de Marabá, Paula Gama e Alexssandra Mardegan, com os representantes de motoristas de aplicativos de Marabá das empresas Urbano Norte, Flipmob, Losamo, Mobcar, Garupa e Bora 94), 99 e Uber foi debatida a veiculação do adesivo, que inclusive tem o símbolo da empresa multinacional “Mastercard”.

Na reunião, os representantes das empresas foram alertados sobre a violação dos mais basilares preceitos da dignidade da pessoa humana, ferindo a Constituição Federal e a Lei Maria da Penha. Diante da gravidade da atitude, os representantes das empresas ofereceram propostas a fim de reverter a situação como o oferecimento de descontos no dia das mulheres e sorteio de brindes, por exemplo. Além da ação promovida nesta segunda-feira pelo Ministério Público, as empresas de veículos de aplicativo também deverão divulgar em seus grupos de rede social uma campanha específica sobre o tema, demonstrando repúdio a violência contra a mulher.