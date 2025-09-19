Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Educação Escolar Indígena é assinado pelo Governo

Iniciativa histórica assegura ensino bilíngue e valorização dos saberes tradicionais; proposta segue para análise da Alepa

Agência Brasil

O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), assinou o Projeto de Lei que institui a Política Estadual de Educação Escolar Indígena, consolidando um marco inédito na valorização da diversidade cultural e linguística dos povos originários no estado. Construída com ampla participação social, a proposta agora será encaminhada à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) para apreciação e votação.

O documento é resultado de um processo de escuta ativa e diálogo com as comunidades indígenas, com consultas livres, prévias e informadas realizadas nas oito etnorregiões do Pará. A construção coletiva envolveu professores, lideranças, organizações representativas e representantes do poder público.

Ensino diferenciado e respeito à identidade cultural

Com foco na interculturalidade e na garantia de direitos, o projeto assegura uma educação escolar indígena diferenciada, bilíngue (em língua materna indígena e português) e fundamentada na valorização dos saberes tradicionais. A medida atende ao que prevê a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e normativas específicas da área.

Durante a cerimônia de assinatura, o governador Helder Barbalho destacou a importância do projeto para a transformação da educação indígena no Estado.

"Com esta lei, o Estado se desafia a um processo absolutamente fantástico de melhoramento da qualidade da educação indígena no território paraense e, mais do que isso, aponta a mais importante e robusta lei com amplitude de transformação da qualidade da educação. Com isso, podemos garantir a preservação da cultura indigenista no Estado do Pará, com uma educação que permita que os povos preservem a sua cultura e tenham acesso à educação de qualidade", afirmou o governador.

Participação indígena e valorização dos saberes tradicionais

A secretária de Estado dos Povos Indígenas, Puyr Tembé, primeira mulher indígena a ocupar o cargo, enfatizou que a política é fruto da luta histórica dos povos indígenas.

“Este é um momento de muita emoção e responsabilidade. Celebramos um avanço que é resultado da persistência e da resistência de nossos povos. A educação escolar indígena passa a reconhecer e valorizar nossas línguas, nossas culturas e nossos saberes ancestrais. É a afirmação de que nossas crianças e jovens têm direito a aprender a partir de sua própria história, fortalecendo a identidade e o protagonismo indígena em cada comunidade”, disse.

O projeto de lei também prevê ações estruturantes, como:

  •  Implementação do ensino bilíngue (língua materna e português);
  •  Realização de concursos públicos específicos para professores indígenas;
  •  Fortalecimento do Sistema Modular de Ensino Indígena (Somei);
  •  Criação do Conselho Estadual da Educação Escolar Indígena;
  •  Inclusão dos saberes tradicionais como parte do currículo escolar.
  •  Construção interinstitucional e escuta ativa

A procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Gluck Paul, reforçou o caráter participativo da proposta. "Ela reflete a necessidade de uma educação multicultural inclusiva para os povos indígenas. Teve uma preocupação especial em garantir a consulta prévia, livre e informada, com todos os povos indígenas, nas oito etno-regiões do nosso Estado. É uma legislação dos indígenas para os indígenas, que reúne várias mãos, várias mentes e vários corações", afirmou.
O coordenador executivo da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), Ronaldo Amanayé, destacou que a política abrange toda a diversidade indígena do estado.

“A educação escolar indígena é para todos os povos indígenas do Estado do Pará. Nós temos mais de 30 línguas faladas, são mais de 70 povos indígenas no estado, representando mais de 25% do território paraense. A educação faz parte desse processo de sustentabilidade e sociodiversidade, garantindo saúde, infraestrutura e políticas públicas de qualidade para os nossos povos”, disse. 

Avanços concretos e próximos passos

O projeto foi elaborado por um Grupo de Trabalho interinstitucional, com participação da Sepi, Procuradoria-Geral do Estado (PGE), Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa).

Segundo o secretário adjunto de Educação, professor Diego Maia, o projeto abre caminho para avanços concretos no sistema educacional indígena. "Nós vamos ter um avanço grandioso, como, por exemplo, o concurso para professores indígenas, a criação do Conselho Estadual de Educação Indígena, essencialmente indígena, e a valorização da identidade, da cultura e dos valores tradicionais. Atender essas especificidades culturais do nosso território amazônida é um avanço significativo", afirmou.

O próximo passo será o envio do Projeto de Lei à Alepa, onde passará pelo processo legislativo. A expectativa é que a aprovação consolide a Política Estadual de Educação Escolar Indígena como um instrumento fundamental para garantir o direito à educação com respeito à identidade, cultura e autonomia dos povos originários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

educação escolar indígena

Educação Indígena

governo do pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

EDUCAÇÃO

Governo do Pará assina projeto de lei da Educação Escolar Indígena e encaminha proposta à Alepa

O documento é resultado de um processo de escuta ativa e diálogo com as comunidades indígenas, com consultas livres, prévias e informadas realizadas nas oito etnorregiões do Pará

19.09.25 21h54

SEGURANÇA

Pará: Região do Baixo Tocantins registra queda de 58% nos crimes violentos em 2025

Dados da Segup mostram redução expressiva nos índices de homicídio, feminicídio e roubos

19.09.25 15h34

PARÁ

Fiscalização apreende 34 toneladas de sucata de vidro com nota fiscal ilegal em Cachoeira do Piriá

A mercadoria foi avaliada em R$ 32.401,80, e a apreensão ocorreu na divisa com o Maranhão

19.09.25 13h47

PARÁ

Polícia Militar auxilia parto de emergência e realiza doações para mãe e bebê em Tucuruí

No momento da alta hospitalar, foram entregues cestas básicas, berço, banheira, roupas e outros produtos infantis para a família

18.09.25 18h41

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

INFRAESTRUTURA

Avenida Liberdade: entenda como a via deve mudar a mobilidade na Região Metropolitana de Belém

As obras da via já atingiram 65% de execução e têm previsão de conclusão para o fim deste semestre

07.09.25 10h30

habilitação

Detran inicia matrícula do CNH Pai D’égua a mães atípicas em mais de 80 municípios

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 23h20

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda