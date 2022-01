Projeto de Altamira realiza evento para arrecadar alimentos não perecíveis

No próximo sábado (8), o projeto Centro de Renovação Resgatando Vidas, de Altamira, Oeste do Pará, irá realizar um evento gospel para a população local. O evento começa a partir das 21h, na sede do projeto. Para participar da programação é necessário levar um quilo de alimento não perecível. A iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Segundo a organização do evento, cerca de cinco mil pessoas são esperadas para a programação que reúne bandas e cantores nacionais do mundo gospel.

Esta não é a primeira edição do evento, em novembro do ano passado, a festa gospel reuniu em torno de 15 mil pessoas. Mais de mil cestas básicas foram feitas com os alimentos arrecadados na ação. As cestas foram doadas às famílias de Altamira, Vitória do Xingu e Brasil Novo.

O Centro de Renovação Resgatando Vidas existe há sete anos e tem como objetivo ajudar homens viciados no álcool e em outras drogas, especialmente os que são retirados das ruas.O local é custeado por doações e ajuda de parceiros.

“Moro no centro há sete meses, a realidade é diferente da que eu vivia, agora eu realizo várias atividades nas frutíferas daqui que ocupam bastante meu tempo e minha mente. Me sinto melhor do que estava lá fora. Meu conselho para quem vive no mundo das drogas é de procurar tratamento e ser bem cuidado”, ressalta o morador do centro, Raimundo Miranda.

Faz parte do projeto uma equipe multidisciplinar que envolve psicólogos, técnicos de enfermagem, médicos e outros profissionais que ajudam no desenvolvimento de plantio de mudas, marcenaria e panificação.Para este ano, a previsão é que seja implementado trabalhos com piscicultura, uma vez que, quase toda a sua região é agrícola.