Projeto da Apae de Abaetetuba leva sabão ecológico feito com óleo de cozinha à feira internacional

Iniciativa “Flor de Lótus” foi a primeira desenvolvida por pessoas com deficiência a participar da MILSET Expo–Ciências Internacionais (ESI) 2025, nos Emirados Árabes.

Vito Gemaque
fonte

O estudante paraense Eduardo Lobato Pires, de 30 anos, apresentou o projeto Flor de Lótus para representantes de todo o mundo. (Divulgação APAE Abaetetuba)

O reaproveitamento do óleo de cozinha e sua transformação em sabão ecológico têm levado uma equipe da APAE de Abaetetuba a conquistar reconhecimento dentro e fora do Brasil. O projeto Flor de Lótus, desenvolvido por estudantes da instituição, fez história ao ser a primeira iniciativa executada por pessoas com deficiência a participar da MILSET Expo–Ciências Internacionais (ESI) 2025, promovida pelo Grupo ADNEC, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro.

O estudante paraense Eduardo Lobato Pires, de 30 anos, foi a primeira pessoa com Síndrome de Down a participar do evento internacionalmente reconhecido. Ele representou a região Norte do Brasil sob orientação da professora Gina Manuelle Carneiro Cardoso.

“Eu gostei muito de participar e quero continuar trabalhando nesse projeto. Graças a Deus fomos apresentar o projeto na viagem”, afirmou.

Dedicação e resultados

Eduardo é um exemplo de dedicação. Morador do ramal do Maranhão, na zona rural de Abaetetuba, ele sai de casa todos os dias às 6h30 para participar das atividades na escola e no projeto. Durante o evento em Abu Dhabi, foi ele quem apresentou o trabalho aos visitantes.

Entre os resultados alcançados pelo projeto estão a produção de sabão biodegradável em barra, líquido, em pó e com aromatizantes, além da retirada de dois mil litros de óleo que seriam despejados na natureza de Abaetetuba.

O projeto de iniciação científica “Flor de Lótus – Óleo Sustentável e Inclusão”, da Apae de Abaetetuba, reúne 18 estudantes no aprendizado da fabricação de sabão. A participação internacional ocorreu após conquistas em feiras regionais e nacionais. A Expo–Ciências Internacional reúne jovens inovadores e aspirantes a cientistas de mais de 50 países, com destaque para projetos criativos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática (STEAM).

Inclusão, inovação e protagonismo

Com o auxílio de fone de ouvido e aplicativo de tradução para diversos idiomas, Eduardo foi o protagonista da própria história e representou os colegas que não puderam viajar. Ele encantou visitantes russos, ingleses, franceses, italianos, muçulmanos, turcos e coreanos.

“Gostei muito de apresentar o nosso trabalho e quero continuar falando desse projeto. Me emocionei ao representar os meus colegas, professores e minha família”, revelou.

O Flor de Lótus é desenvolvido no Centro Profissional de Trabalho, Emprego e Renda (Cepter) da Apae de Abaetetuba. A iniciativa reaproveita óleo de cozinha para produzir sabão ecológico e promove a inclusão de pessoas com deficiência, especialmente com autismo e síndrome de Down. Em três anos, o projeto se consolidou como exemplo de inovação, sustentabilidade e inclusão social.

A orientadora Gina Manuelle Carneiro Cardoso destacou a importância da conquista.

“O Eduardo, como única pessoa com Síndrome de Down defendendo um projeto científico, quebrou paradigmas. A partir de agora, acredito que muitas oportunidades vão surgir para as pessoas com deficiência”, declarou a professora.

Educação ambiental e impacto social

Atualmente, os alunos recolhem óleo usado de 11 lanchonetes do município, localizado no nordeste paraense. Após a aplicação de formulários junto aos comerciantes, o grupo constatou que a maior parte do descarte era feita de forma irregular, diretamente na pia, em rios ou quintais. Alguns armazenavam o óleo em garrafas que acabavam sendo colocadas no lixo comum, contaminando outros resíduos.

“A Flor de Lótus nasce em um lugar em que ninguém espera que de lá saia vida. A flor é o mesmo do óleo, de onde ninguém espera que surja material, que surja um produto, um sabão do óleo usado. Muitas pessoas também só esperam que a pessoa com deficiência viva bem, mas não esperam algo produtivo dela. Só esperam a questão da sobrevivência”, reflete a professora Gina.

