O Liberal chevron right Castanhal chevron right

Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, do Apeú, é revitalizada após ato de vandalismo

Será recolocada na “pracinha da santinha” nesta terça-feira (7), após comoção causada pela depredação

Patrícia Baía
fonte

O espaço é também um dos locais de apoio aos romeiros que seguem em caminhada rumo a Belém nos dias que antecedem o Círio de Nazaré. (Patrícia Baía / O Liberal)

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, localizada na vila do Apeú, em Castanhal, será entregue revitalizada nesta terça-feira (7), às 17h. O momento é aguardado com emoção pelos fiéis da comunidade, que desde o episódio de vandalismo, no último dia 20 de setembro, se uniram em manifestações de fé e solidariedade.

 

Na ocasião, dois homens desceram de um caminhão e, de forma repentina, destruíram a imagem que ficava exposta na praça conhecida como “pracinha da santinha”. Após o ataque, os suspeitos fugiram em direção ao kartódromo da vila. O ato chocou os moradores e causou profunda indignação entre os devotos, que consideram o local um espaço sagrado e ponto de encontro para orações e homenagens à padroeira dos paraenses.

 

A imagem, confeccionada em fibra e com 3,8 metros de altura, foi totalmente restaurada por servidores municipais, com recursos próprios da Prefeitura de Castanhal. O trabalho devolve à comunidade não apenas o símbolo religioso, mas também um dos principais pontos turísticos do município. A praça, revitalizada em 2023, voltou a receber cuidados especiais e ganhou nova pintura, limpeza e iluminação.

O espaço é também um dos locais de apoio aos romeiros que seguem em caminhada rumo a Belém nos dias que antecedem o Círio de Nazaré. Por isso, a entrega da imagem, às vésperas da grande festa, reforça o sentimento de fé, união e esperança entre os castanhalenses.

A Polícia Civil informou, em nota, que equipes da Delegacia de Castanhal seguem investigando o caso para identificar os responsáveis pelo ato de vandalismo.

