Imagem de santa vandalizada em Castanhal será restaurada e recolocada em espaço público

A imagem de Nossa Senhora, que foi vandalizada no distrito do Apeú, em Castanhal, será restaurada. O anúncio sobre reparo e a recolocação da estátua na entrada do Santuário Nazaré foi feito na tarde deste sábado (20) pelo prefeito do distrito. Nas primeiras horas de hoje, parte do monumento foi destruída. A Polícia Civil faz buscas pelos suspeitos do ato de vandalismo.

Nas redes sociais, o prefeito Hélio Leite lamentou o crime e comunicou que a imagem passará por restauro. “É com muita tristeza que recebemos a notícia de que a nossa Senhora de Nazaré, a nossa santinha, sofreu um atentado hoje. Extremistas fizeram isso contra uma imagem, contra um credo, uma religião. Estamos tomando providências. Falamos com a Polícia Civil e militar. Vamos mandar restaurar a imagem. Para que, antes do nosso círio, ela esteja no mesmo lugar que antes”, informou.

“Que ela possa nos abençoar. Nós dê força, carinho. Mais ainda, que ela possa abençoar aqueles que fazem o mal, que pensam e querem o mal. Nessa vida de amor, paz e carinho, temos que estar sempre de braços abertos para pedir a proteção da nossa virgem Maria e do nosso Deus", encerrou o prefeito Hélio Leite.

Vandalismo

O ato de vandalismo foi registrado na manhã deste sábado (20) e revoltou moradores no distrito do Apeú, em Castanhal, no nordeste do Pará. As primeiras informações indicam que dois homens desceram de um caminhão e, de forma repentina, destruíram a imagem de uma santa que ficava exposta em via pública.

Após o ataque, os suspeitos retornaram ao veículo e seguiram em direção ao kartódromo da região. O episódio ocorreu nas primeiras horas do dia e gerou grande comoção entre fiéis da comunidade, que ficaram indignados com a agressão ao símbolo religioso. Em nota, a Polícia Civil informa que equipes da delegacia de Castanhal estão no local realizando as diligências iniciais.