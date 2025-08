Programa Motirõ Fadesp promove debate sobre cultura ancestral e floresta em pé rumo à COP 30

Será realizado em Belém, no próximo dia 14 de agosto, mais uma edição do programa Motirõ, iniciativa da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Com o tema "Cultura ancestral e popular: floresta em pé e a sobrevivência dos mitos", o evento será realizado no Centro de Eventos Benedito Nunes, da Universidade Federal do Pará (UFPA), e integra a programação preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que sediada na capital paraense, em novembro deste ano.

Entre os convidados do encontro estão o carnavalesco Milton Cunha, o escritor Luiz Antonio Simas e a pajé Zeneida Lima, fundadora da Instituição Caruanas do Marajó, referência em saberes tradicionais amazônicos.

A programação começa com credenciamento às 8h e o início do evento às 9h. A participação é gratuita, com inscrição prévia online, disponível no Sympla até o dia 11 de agosto, ou enquanto houver vagas.

Para quem não puder comparecer presencialmente, o evento será transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Fadesp no Instagram e no YouTube.

Sobre o Motirõ

O programa Motirõ, cujo nome vem do tupi-guarani e significa "reunião de pessoas colhendo ou construindo algo juntos, uns ajudando aos outros", propõe uma jornada de letramento socioambiental e ecológico com duração de cinco meses, de maio a outubro. A proposta é mobilizar e engajar pesquisadores, estudantes e a sociedade paraense em torno dos debates e soluções para os desafios enfrentados pela Amazônia em tempos de emergência climática.

Mais informações sobre a programação e próximos encontros estão disponíveis do site oficial da Fadesp.

Serviço

Cultura ancestral e popular: floresta em pé e a sobrevivência dos mitos

Data: 14 de agosto de 2025

Horário: Credenciamento às 8h | Início às 9h

Local: Centro de Eventos Benedito Nunes (UFPA)

Entrada gratuita

Link para inscrição: sympla.com.br/evento/motiro