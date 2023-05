Programa de redução de filas no SUS gera expectativa em pacientes no Pará

Ainda em abril deste ano, o Ministério da Saúde (MS) anunciou o investimento de R$ 600 milhões em um programa para redução de filas para exames, consultas e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é diminuir o quantitativo de 196.916 pacientes que aguardam para algum desses procedimentos no país. O Pará, segundo o MS, ainda não protocolou formalmente o plano para reduzir as filas no Estado.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) também não divulgou dados sobre os principais tipos de cirurgias, consultas e exames com acúmulo de pacientes em espera. No entanto, esforços vêm sendo feitos para tentar agilizar alguns atendimentos. Em entrevista ao Grupo Liberal, o secretário de Estado de Saúde Publica, Rômulo Rodovalho, explicou que “foi lançada uma portaria pelo Ministério da Saúde, para elaboração de um Plano Nacional de Redução de Filas, e para que a gente possa compor esse plano nacional há necessidade de ser feito um plano regional, um plano do Estado; então, nós estamos trabalhando esse plano juntamente com os municípios para consolidar os números e as necessidades, para que, assim, ao lançarmos o plano estadual, ele seja aprovado pelo Ministério da Saúde e passe a trabalhar em conjunto o MS”.

Cirurgias para vítimas de acidentes e fraturas

Desde 2021, seis hospitais da rede estadual passaram a operar o programa “Portas Abertas de Ortopedia”, com o objetivo de desburocratizar o atendimento a vítimas de acidentes e fraturas em diferentes regiões do Pará. Até abril deste ano, 55 mil atendimentos e 23 mil cirurgias já foram feitas.

O programa recebe pacientes por demanda espontânea, encaminhados de unidades básicas de saúde ou via ambulância, contando com equipes de traumatologia 24 horas disponíveis nos seguintes hospitais: Hospital Divina Providência, em Marituba; no Hospital Regional de Conceição do Araguaia, no Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba; no Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba; no Hospital Regional Público dos Caetés, em Capanema; e no Hospital Geral de Ipixuna do Pará.

O serviço é voltado para cirurgias de baixa e média complexidade, com exceção do Hospital Regional do Tapajós, que atende casos de alta complexidade. O secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho, comentou a importância do programa:

“É relevante para diminuir a demanda desse tipo de atendimento nos hospitais estaduais e nas unidades básicas de saúde, salvando muitas vidas com o atendimento emergencial”.

Acesso mais rápido à bariátrica

Segundo dados do Ministério da Saúde de 2022, 35,1% dos adultos paraenses apresentam sobrepeso. A condição de obesidade está presente em 23,5% da população. Já entre as crianças, em dados do mesmo ano, 7,3% dos menores de 5 anos e 10,1% das crianças entre 5 e 9 anos registram peso elevado para idade. Já entre os adolescentes, 18,2% registram excesso de peso e 10,1% são considerados obesos.

Para combater casos graves de obesidade e reverter esse cenário, a Sespa criou em 2020 o Programa Obesidade Zero, que busca acelerar o acesso à cirurgia bariátrica pelo SUS. Desde a primeira cirurgia realizada pelo programa, em outubro de 2020, até o final de janeiro de 2023, já foram realizadas 837 bariátricas.

“A redução do número de obesos em nosso estado, controlando doenças como diabetes, pressão alta, apneia do sono, entre outras, ajuda a ter uma menor busca de atendimento na rede de saúde”, destaca Carlos Armando Ribeiro, cirurgião gástrico responsável pelo programa.

A cirurgia bariátrica é um dos mais importantes tratamentos contra obesidade, pois reduz o tamanho do estômago do paciente, gerando perda de peso como consequência. A cirurgia é recomendada para pessoas com IMC acima de 40 e pessoas entre 35 e 40 de IMC que convivam com alguma doença associada à obesidade.

No interior do estado, pacientes vivem expectativa por procedimentos

Em Castanhal, no nordeste do estado, a cozinheira Silvana Martins, de 46 anos, entrou na fila de espera por uma cirurgia no começo de 2021 e desde então aguarda pela resolução do problema com muita ansiedade. A cozinheira precisa passar por uma cirurgia no ombro direito que está com um dos ligamentos rompidos.

“Eu também tenho bursite e tive um derrame no mesmo ombro. Sinto dores terríveis que só aliviam com medicações fortes e, no meu caso, somente a cirurgia. Já estou há um ano na fila de espera e sei que tem gente que espera por essa cirurgia a muito mais tempo que eu. A cirurgia será realizada no hospital da Ordem Terceira, em Belém, e a única coisa que me informaram é que quando chegar a minha vez eles irão ligar e eu estou aguardando ansiosa essa ligação”, contou Silvana Martins.

Silva contou que a doença foi ocasionada por um esforço repetitivo em virtude do trabalho realizado há anos em um supermercado. “Eu fazia todos os dias muitos lanches e batia de seis a doze quilos de massa. Esse peso afetou muito meus braço e o ombro direito. Além disso, havia a mudança brusca de temperatura. Eu ficava fritando em alta temperatura e depois tinha que lavar tudo no final do dia”, relembrou a cozinheira.

Em Jacundá, a servidora pública Simone Borges também aguarda por uma cirurgia. Após a perda da mãe em um quadro de crise renal, Simone descobriu que o problema era hereditário. Ainda no luto, todos os filhos se submeteram a uma bateria de exames. Foi quando ela descobriu que era portadora da mesma insuficiência renal que levou a mãe a óbito.

“Isso já faz 12 anos, fui diagnosticada com insuficiência renal crônica. É um quadro irreversível, só um transplante daria solução ao meu problema”, conta Simone.

A servidora pública divide o que ela chama de ‘sobrevida’ entre suas atividades rotineiras na cidade de Jacundá, onde vive, e Marabá, a uma distância de pouco mais de 100 quilômetros que ela precisa percorrer três vezes por semana para fazer hemodiálise, no Hospital Regional do Sudeste do Pará.

“A gente fica em média quatro horas ligado a essa máquina, com duas agulhas colocadas no braço. Uma retira o sangue, que passa pelo filtro da máquina, e a outra injeta o sangue novamente. Dizem que a máquina é um rim artificial, mas eu discordo. Ela não faz exatamente o papel do rim, porque ela não retira só toxinas. Ela retira também nutrientes importantes e isso deixa a gente bastante fraco, debilitado mesmo. E, nosso caso, ainda temos que pegar a estrada de volta para casa”, lamenta a servidora.

Esse foi um dos motivos que a levaram a pedir a inclusão do seu nome na fila de espera por um órgão. Mesmo sendo paciente de hemodiálise há sete anos, Simone sempre teve medo do transplante e só optou pelo procedimento no ano passado. Atualmente, ela conta com apenas 9% das funções renais e lamenta pela demora na espera, que pode levar anos.

“Já teve épocas em que eram mais de 20 pacientes vindo três vezes na semana para Marabá dialisar. Tem pacientes mais antigos que já estão há 11, 12 anos na fila do transplante. Dessa época, deve ter só uns três. Todo o resto já foi a óbito”.