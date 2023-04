Mais Médicos abre 644 vagas no Pará, sendo 62 para Belém; confira

Um edital publicado pelo Ministério da Saúde abriu 644 vagas para médicos em todo o Pará. As oportunidades são para trabalhar em 123 municípios do Estado. Belém é a cidade com mais vagas: 62, seguido por Santarém, com 32, Breves (Marajó) com 30, Marabá com 20 vagas e Portel (Marajó) com 19 vagas. Confira o edital completo do Programa Mais Médicos.

O conteúdo divulgado fornece instruções específicas para os administradores locais que devem indicar o número de vagas disponíveis em cada localidade.

Veja em quais cidades do Pará há vagas para o Mais Médicos

Abaetetuba - 11

Acara - 12

Afua - 12

Água Azul do Norte - 2

Alenquer - 5

Almeirim - 2

Altamira - 4

Anajas - 7

Ananindeua - 6

Anapu - 6

Augusto Correa - 3

Aurora do Para - 3

Aveiro - 4

Bagre - 7

Baiao - 16

Barcarena - 1

Belem - 62

Belterra - 2

Benevides - 1

Bonito - 1

Braganca - 7

Brejo Grande do Araguaia - 1

Breu Branco - 4

Breves - 30

Bujaru - 4

Cachoeira do Piria - 4

Cachoeira do Arari - 7

Cametá - 7

Capanema - 1

Capitao Poco - 1

Castanhal - 7

Chaves - 8

Conceição do Araguaia - 4

Concórdia do Para - 1

Curionópolis - 1

Curralinho - 11

Curuá - 2

Curuçá -1

Dom Eliseu - 2

Eldorado dos Carajas - 7

Faro - 1

Floresta do Araguaia - 2

Garrafão do Norte - 2

Goianésia do Pará - 4

Gurupá - 10

Igarapé-Açu - 1

Igarape-Miri - 1

Ipixuna do Pará - 4

Irituia - 1

Itaituba - 7

Itupiranga - 14

Jacareanga - 4

Jacundá - 2

Juruti - 7

Limoeiro do Ajuru - 5

Mãe do Rio - 2

Magalhães Barata -1

Marabá - 20

Maracanã - 1

Marapanim - 1

Marituba - 2

Medicilândia - 1

Melgaço - 6

Mocajuba - 2

Moju - 3

Mojui dos Campos - 3

Monte Alegre - 11

Muaná - 3

Nova Timboteua - 1

Novo Progresso - 5

Novo Repartimento - 3

Óbidos - 4

Oeiras do Para - 10

Oriximiná - 8

Ourém - 1

Ourilândia do Norte - 2

Pacajá - 15

Paragominas - 2

Parauapebas - 14

Picarra - 2

Placas - 4

Ponta de Pedras - 5

Portel - 19

Porto de Moz - 12

Prainha - 7

Primavera - 1

Quatipuru - 1

Redenção - 2

Rio Maria - 1

Rondon do Pará - 4

Ruropolis - 6

Salinópolis - 1

Salvaterra - 1

Santa Cruz do Arari - 1

Santa Isabel do Para - 1

Santa Luzia do Para - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Santa Maria do Para - 5

Santana do Araguaia - 2

Santarém - 32

Santo Antonio do Taua - 1

Sao Domingos do Capim -1

Sao Felix do Xingu - 3

Sao Francisco do Para - 1

Sao Joao da Ponta - 1

Sao Joao de Pirabas - 4

Sao Miguel do Guama - 7

Sao Sebastiao da Boa Vista - 1

Senador Jose Porfirio - 3

Soure - 1

Tailândia - 4

Terra Alta - 1

Terra Santa - 4

Tome-Acu - 2

Trairão - 4

Tucumã - 1

Tucurui - 6

Ulianópolis - 4

Uruará - 2

Vigia - 1

Viseu - 16

Vitoria do Xingu - 2

Xinguara - 2

Ao todo, o edital disponibiliza 5.252 vagas para suprir as não preenchidas em anos anteriores, além de mil novas vagas para expandir a oferta de serviços médicos na região da Amazônia Legal. O processo seletivo do programa Mais Médicos está aberto para profissionais brasileiros e intercambistas, brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, desde que possuam Registro do Ministério da Saúde (RMS). A seleção dará preferência a médicos brasileiros formados no Brasil.

Como se inscrever nas vagas do Mais Médicos?

A adesão ao Programa Mais Médicos é realizada somente por meio da internet. Os editais são publicados para anunciar a abertura de processos seletivos para ampliar o número de médicos na Atenção Básica ou para preencher vagas abertas pelo desligamento de médicos que faziam parte do programa.

Quanto ganha um médico do 'Mais Médicos'?

Em 2015, com a inclusão do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica (Provab), o profissional brasileiro que adere ao Programa Mais Médicos pode escolher entre uma das opções de benefícios, além da bolsa-formação. Veja como funciona:

Bolsa-formação do Mais Médicos

Os médicos participantes do programa recebem uma bolsa-formação de R$ 12.386,50 mensais brutos para realizar aperfeiçoamentos no Projeto Mais Médicos. O valor é revisto anualmente em relação à inflação dos últimos 12 meses até junho, com o repasse iniciando em janeiro do ano seguinte. A bolsa é paga proporcionalmente aos dias trabalhados até o 5º dia útil do mês seguinte. O primeiro pagamento é efetuado a partir da data de início das atividades informada pelo gestor municipal no Sistema de Gerenciamento de Programas (SGP).

O médico pode escolher um dos benefícios abaixo:

Ajuda de custo + auxílios e permanência de até 36 meses:

O médico recebe uma bolsa-formação por até 36 meses, prorrogável por igual período se mantiver o cumprimento dos requisitos do programa. Além disso, ele tem direito a uma ajuda de custo que não pode ultrapassar o valor de três bolsas-formação, destinada a cobrir despesas de instalação caso não more no município onde atua. O transporte até o local de trabalho é oferecido ao médico e seus dois dependentes, caso haja mudança de estado. O município também oferece auxílios moradia e alimentação.