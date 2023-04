Mais Médicos: Pará é o estado da Região Norte com mais vagas reservadas em edital do MS

De acordo com o Edital nº 4 do Programa Mais Médicos, publicado nesta semana no Diário Oficial da União, por iniciativa do Ministério da Saúde, o Pará é o estado da Região Norte com mais vagas reservadas. O documento prevê 644 profissionais para atuarem em 123 municípios do estado. Com isso, o Pará perde apenas para São Paulo no ranking nacional, uma vez que o estado lidera a lista, com 1.043 vagas.

O Ministério da Saúde informa que o edital prevê a adesão ou renovação de municípios e do Distrito Federal no programa e reserva 6.252 vagas para serem preenchidas em 2.074 municípios, das 27 Unidades da Federação, para atuação pelo período de quatro anos, incluindo mil postos inéditos para a Amazônia Legal.

Com 62 vagas, Belém é a cidade com maior reserva de profissionais no estado. O Pará tem outros dois municípios com pelo menos 30 vagas: Santarém (32) e Breves (30).



Todos os 123 municípios paraenses a serem atendidos pelo Mais Médicos têm previsão de pelo menos um profissional em cada cidade. A lista tem 66 locais com no mínimo três vagas. Desse total, em 18 municípios estão previstas no mínimo dez vagas.



Neste grupo, além de Belém, Santarém e Breves, aparecem Marabá, com 20 vagas, Portel (19), Baião e Viseu (ambos com 16), Pacajá (15), Itupiranga e Parauapebas (14), Acará, Afuá e Porto de Moz (12), Abaetetuba, Curralinho e Monte Alegre (11) e Gurupá e Oeiras do Pará (10).

Regiões

No recorte regional, a Região Sudeste detém o maior número de vagas do país, com 1.848 profissionais voltados para 497 municípios. A Região Norte reúne 1.539 vagas destacadas para atuação em 294 cidades. No Nordeste, são 1.346 vagas e 641 municípios. A Região Sul concentra 1.114 vagas em 481 localidades e a Centro-Oeste, 405 vagas para 161 cidades.

Estados

De acordo com o edital, oito estados têm previsão de receber mais de 300 vagas do programa. São eles: São Paulo (1.043), Pará (644), Rio Grande do Sul (552), Amazonas (478), Minas Gerais (402), Paraná (338), Ceará (330) e Bahia (303).

Municípios

Na esfera dos municípios atendidos, Manaus (AM) detém o maior número de vagas. Para a capital do Amazonas estão previstos 256 profissionais. São Paulo aparece na sequência, com 150 vagas. Na lista das dez cidades com mais vagas ainda aparecem Boa Vista (RR), com 134; Fortaleza (CE), com 91; Rio de Janeiro (EM), com 79; Porto Alegre (RS), com 67; Belém (PA), com 62; Brasília (DF), com 52; Campinas (SP), com 47; e Macapá (AP), com 37.

Vulnerabilidade

O MS repassa que para atender as regiões que mais precisam, o Mais Médicos utiliza critérios na distribuição das vagas, como a situação de vulnerabilidade social, maior dependência do SUS para o acesso da população à saúde e dificuldade de provimento de profissionais.

Neste edital, 47% das vagas foram destinados a regiões de alta vulnerabilidade social, com 1.118 postos destinados a municípios de extrema pobreza e 1.857 para contemplar a categoria alta e muito alta de vulnerabilidade. Outras 666 vagas (10,6%) estão indicadas para municípios do G100, as cidades com mais de 100 mil habitantes e baixo rendimento per capita.

Incentivos

Segundo um levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, 41% dos participantes do Mais Médicos desistem em busca de capacitação e qualificação. Desta forma, um dos desafios no atendimento às regiões de mais difícil acesso é justamente a permanência. Para reduzir essa rotatividade, o Mais Médicos traz mais oportunidades educacionais e de formação. O médico que participa do programa pode fazer especialização e mestrado em até quatro anos. Os profissionais também passam a receber benefícios, proporcionais ao valor mensal da bolsa, para atuarem em periferias e regiões remotas.



O Mais Médicos também pretende atrair profissionais formados com apoio do Governo Federal. Os beneficiados pelo Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) que participarem do programa poderão receber incentivos, o que ajudará no pagamento da dívida.

Médicas

Para apoiar a continuidade das médicas mulheres no programa também será feita uma compensação, de modo a atingir o mesmo valor da bolsa durante o período de seis meses de licença maternidade, complementando o auxílio do INSS. Para os participantes do programa que se tornarem pais, será garantida licença com manutenção de 20 dias.

Programa

O Mais Médicos prevê a abertura de 15 mil novas vagas até o fim deste ano. A meta é chegar a 28 mil profissionais em todo o país, levando-se em conta os contratos ainda ativos, com presença principalmente em áreas de extrema pobreza. As bolsas são de cerca de R$ 12,8 mil, acrescidas de ajuda de custo de moradia.



O objetivo é permitir que 96 milhões de brasileiros tenham garantia de atendimento médico na atenção primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). O investimento previsto por parte do Governo Federal é de R$ 712 milhões neste ano.



“Um dos mais importantes méritos do Mais Médicos é a prioridade para a formação no SUS, no trabalho das unidades básicas, pois é no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções, através de um processo de aprendizado permanente”, destaca a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Mais informações aqui

Confira as vagas do Mais Médicos no Pará:

Abaetetuba - 11

Acará - 12

Afuá - 12

Água Azul do Norte - 2

Alenquer - 5

Almeirim - 2

Altamira - 4

Anajás - 7

Ananindeua - 6

Anapu - 6

Augusto Corrêa - 3

Aurora do Pará - 3

Aveiro - 4

Bagre - 7

Baião - 16

Barcarena - 1

Belém - 62

Belterra - 2

Benevides - 1

Bonito - 1

Bragança - 7

Brejo Grande do Araguaia - 1

Breu Branco - 4

Breves - 30

Bujaru - 4

Cachoeira do Piriá - 4

Cachoeira do Arari - 7

Cametá - 7

Capanema - 1

Capitão Poço - 1

Castanhal - 7

Chaves - 8

Conceição do Araguaia - 4

Concórdia do Pará - 1

Curionópolis - 1

Curralinho - 11

Curuá - 2

Curuçá - 1

Dom Eliseu - 2

Eldorado dos Carajás - 7

Faro - 1

Floresta do Araguaia - 2

Garrafão do Norte - 2

Goianésia do Pará - 4

Gurupá - 10

Igarapé-Açu - 1

Igarapé-Miri - 1

Ipixuna do Pará - 4

Irituia - 1

Itaituba - 7

Itupiranga - 14

Jacareanga - 4

Jacundá - 2

Juruti - 7

Limoeiro do Ajuru - 5

Mãe do Rio - 2

Magalhães Barata - 1

Marabá - 20

Maracanã - 1

Marapanim - 1

Marituba - 2

Medicilândia - 1

Melgaço - 6

Mocajuba - 2

Moju - 3

Mojuí dos Campos - 3

Monte Alegre - 11

Muaná - 3

Nova Timboteua - 1

Novo Progresso - 5

Novo Repartimento - 3

Óbidos - 4

Oeiras do Pará - 10

Oriximiná - 8

Ourém - 1

Ourilândia do Norte - 2

Pacajá - 15

Paragominas - 2

Parauapebas - 14

Piçarra - 2

Placas - 4

Ponta de Pedras - 5

Portel - 19

Porto de Moz - 12

Prainha - 7

Primavera - 1

Quatipuru - 1

Redenção - 2

Rio Maria - 1

Rondon do Pará - 4

Rurópolis - 6

Salinópolis - 1

Salvaterra - 1

Santa Cruz do Arari - 1

Santa Isabel do Para - 1

Santa Luzia do Para - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Santa Maria do Pará - 5

Santana do Araguaia - 2

Santarém - 32

Santo Antônio do Tauá - 1

São Domingos do Capim - 1

São Félix do Xingu - 3

São Francisco do Pará - 1

São João da Ponta - 1

São João de Pirabas - 4

São Miguel do Guamá - 7

São Sebastião da Boa Vista - 1

Senador José Porfírio - 3

Soure - 1

Tailândia - 4

Terra Alta - 1

Terra Santa - 4

Tomé-Açu - 2

Trairão - 4

Tucumã - 1

Tucuruí - 6

Ulianópolis - 4

Uruará - 2

Vigia - 1

Viseu - 16

Vitória do Xingu - 2

Xinguara - 2