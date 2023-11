Professores da UFPA paralisam atividades nesta terça (7) e na quarta (8)

Como parte da ação salarial 2024 da categoria, professores da Universidade Federal do Pará (UFPA) vão paralisar suas atividades por um prazo de 48 horas, ou seja, nesta terça-feira (7) e na quarta-feira (8). Essa ação foi definida em assembleia geral no dia 30 de outubro, coordenada pela Associação dos Docentes da UFPA (Adufpa).

"As datas fazem parte da nova Jornada de luta da Campanha Salarial 2024. No último dia 18 de outubro, o ANDES-SN esteve reunido com representantes do SINASEFE (Sindicato Nacional que representa os servidores (docentes e técnicos) da Rede Federal de Educação Básica, Técnica e Tecnológica) e FASUBRA(Federação de sindicatos de trabalhadores técnico-administrativos em educação das instituições de ensino superior públicas do Brasil) para avançar na mobilização da educação. Como resultado dessa reunião, foi protocolado um ofício das entidades dos servidores exigindo uma nova data de Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, o pedido do movimento era de que acontecesse no dia 08 de novembro. No entanto, o governo empurrou para o dia 16 de novembro", como informa a Adufpa.

A falta de resposta concreta do governo à pauta de reivindicação dos servidores públicos federais foi entendida pela categoria como sendo necessária a intensificação da mobilização. "Nesta perspectiva, os docentes/as presentes à AG desta segunda (30), decidiram que vão aderir ao chamado nacional da categoria e construir uma paralisação de 48h da educação nos dias 07 e 08 de novembro de 2023", como divulgou a Adufpa.



A programação da paralisação de professores da UFPA abrange:

07/11

9h – Roda de conversa: “Os servidores públicos na atual conjuntura governamental e os desafios para o enfrentamento ao assédio e racismo na rotina de trabalho”. Haverá transmissão online da roda de conversa

Local: Hall da Reitoria da UFPA

18h – Plenária híbrida dos SPF(servidores públicos federais)/FONASEFE (Fórum das Entidades Nacionais do Servidores Públicos Federais)

08/11

9h – Ato dos SPF do Pará

Local: Frente da Receita Federal



A Reportagem do Grupo Liberal demandou a UFPA sobre o assunto.