Professor do Pará realiza ensaio fotográfico inesquecível com alunos para celebrar a formatura

O professor Junior Costa protagonizou um momento emocionante e culturalmente rico ao lado dos alunos da Escola Bom Jesus, localizada em Igarapé- Miri, no interior do Pará. Com o objetivo de eternizar a formatura dos pequenos, Junior organizou um ensaio fotográfico inusitado às margens do Rio Sumauma, que não apenas registrou um marco importante na vida dos estudantes, mas também celebrou as raízes culturais do estado.

A proposta do professor foi clara, valorizar a cultura paraense. “Mostrar a importância do açaí e de ser paraense raiz” foram as palavras que ele usou para descrever o significado por trás da sessão de fotos. E foi exatamente isso que ele conseguiu transmitir. O cenário natural e os elementos típicos do Pará, como o açaí, foram integrados de forma encantadora, tornando as imagens um verdadeiro reflexo da tradição e da identidade local.

O resultado não demorou a encantar a internet. No vídeo compartilhado por Junior, é possível ver o processo de captura das fotos e, ao final, o desfecho das imagens, que ficaram com uma estética única e autêntica. Nas redes sociais, os seguidores não poupavam elogios. “Caramba, ficaram incríveis, parabéns”, comentou um internauta. Outro seguidor expressou sua admiração de forma ainda mais contundente: “Sem palavras. Todo respeito ao seu maravilhoso trabalho, professor”.

O gesto de Junior Costa é um exemplo de como a educação pode se conectar de forma profunda com a cultura e as tradições de uma região. Ao mesmo tempo, o trabalho do professor reafirma a importância de resgatar e perpetuar as raízes locais em momentos significativos, como a formatura dos alunos, que agora terão, além de boas lembranças, registros que celebram a riqueza de sua terra natal.