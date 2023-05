Professor da rede pública estadual vence o Prêmio Educador Transformador

​O professor Rafael Herdy, que atua no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), em Belém, foi o vencedor do Prêmio Educador Transformador, Categoria Ensino Médio Regular, concedido pelo Instituto Significare. A premiação ocorreu na tarde desta quarta-feira (10) durante a Beet Brasil 2023, um dos maiores eventos de educação e tecnologia da América Latina, realizado em São Paulo.

O prêmio reconhece o trabalho de educadores que se destacam por práticas inovadoras e transformadoras, promovendo a melhoria da qualidade do ensino. “Estou muito feliz e contente em representar os alunos do meu Estado em um evento tão grande. Receber um prêmio com esse destaque é um orgulho muito grande. Nós precisamos de eventos assim, para que o professor tenha a oportunidade de mostrar o trabalho que desenvolve dentro da sua escola. Tenho a certeza que existem outros professores como eu, que têm bons projetos e mereciam estar aqui comigo nessa comemoração. Estou com a energia renovada para tocar novos projetos na rede estadual paraense”, disse o professor.

Concorrendo com docentes de várias partes do Brasil, Rafael Herdy foi vencedor na Categoria Ensino Médio pelo Projeto “Cargo Pavu: uma solução inovadora para organização inteligente de mercadorias no interior de diverso”. Como premiação, o professor paraense, ao lado de mais sete vencedores, em outras categorias no Brasil, recebeu uma bolsa integral no curso de MBA em Educação Empreendedora EaD, ministrado pela Faculdade Sebrae.

Também há mais cinco bolsas integrais para as instituições de origem. Além disso, Herdy recebeu troféu e certificado de destaque nacional no Prêmio Educador Transformador. O professor será convidado a participar de uma missão técnica nacional, custeada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em data e local a serem definidos.

Trajetória

Rafael Herdy atua na rede estadual de ensino no campo da Robótica, liderando iniciativas pioneiras para a incorporação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. No início do ano, Rafael foi responsável pelo segundo lugar dos estudantes da rede pública no Torneio Sesi de Robótica First Lego League, realizado em Belém, do qual participaram estudantes das escolas Cordeiro de Farias, Albanízia de Oliveira e Jarbas Passarinho.

“Assim que soube da notícia liguei para o professor Rafael. É uma satisfação imensa ter entre nossos profissionais da rede estadual alguém como ele, que transforma o meio em que vive em esperança, que potencializa a educação e dá melhores qualidades e possibilidades para nossos estudantes. O pensamento inovador é uma característica fundamental que buscamos e valorizamos, é com ótimos trabalhos como esse que vamos elevar a educação do Pará”, destacou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

A premiação foi realizada dentro da Beet Brasil, um dos maiores eventos de educação e tecnologia da América Latina, que reúne educadores, gestores, especialistas em tecnologia e demais profissionais da área de educação, proporcionando um espaço para o compartilhamento de conhecimentos e experiências sobre o uso da tecnologia na educação.

Reconhecimento

O Instituto Significare é uma organização brasileira que tem como missão promover a transformação da educação por meio de programas de formação, consultoria e desenvolvimento de projetos educacionais inovadores. O Prêmio Educador Transformador é uma iniciativa do instituto que busca valorizar e reconhecer o trabalho de profissionais que se destacam por práticas transformadoras na área da educação.

“O Rafael é um batalhador, um grande educador, um professor de Artes que acolheu a Robótica, e quebra todos os paradigmas. Ele ajudou a levantar a Robótica no Estado, incentivando e potencializando seus alunos. Nada mais justo que receba esse Prêmio de Educador Transformador”, disse o professor Joelder Vasconcelos, diretor de Recursos Tecnológicos da Seduc.