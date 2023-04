​Professor da rede pública estadual é finalista do prêmio Educador Transformador

O professor da rede estadual de ensino, Rafael Herdy, que atua no Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), é um dos finalistas do Prêmio Educador Transformador, concedido pelo Instituto Significare. O prêmio reconhece o trabalho de educadores que se destacam por práticas inovadoras e transformadoras na área da educação, promovendo a melhoria da qualidade do ensino.

“Estou muito orgulhoso em poder contribuir com educação do meu estado e transformar a realidade dos meus alunos. Sou muit​​o grato e feliz pela oportunidade de participar do maior evento de tecnologia educacional do país, onde poderia conhecer outros projetos e continuar me inspirando para produzir cada vez mais e melhor”, festejou o professor.

Concorrendo com docentes de várias partes do Brasil, ele foi selecionado na categoria ensino médio pelo projeto “Cargo Pavu: uma solução inovadora para organização inteligente de mercadorias no interior de diversos”. Engajado, o professor atua na rede estadual de ensino, no campo da robótica, liderando iniciativas pioneiras para a incorporação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem.

No início do ano, por exemplo, Rafael foi o responsável pelo segundo lugar dos estudantes da rede pública no Torneio Sesi de Robótica First Lego League, realizado em Belém, onde participaram estudantes das escolas estaduais Cordeiro de Farias, Albanízia de Oliveira e Jarbas Passarinho.

Agora, o professor foi convocado a participar da Bett Brasil, um dos maiores eventos de educação e tecnologia da América Latina, que irá ocorrer em São Paulo, em maio de 2023. A Bett Brasil reúne educadores, gestores, especialistas em tecnologia e demais profissionais da área de educação, proporcionando um espaço para o compartilhamento de conhecimentos e experiências sobre o uso da tecnologia na educação. Nesse mesmo período também serão conhecidos os vencedores da premiação nacional.

“O trabalho com a robótica tem despertado o interesse dos alunos e potencializado o aprendizado de diversos conteúdos. A robótica educacional, além de potencializar o aprendizado de diversas disciplinas, abre diversas portas para o mundo do trabalho onde os alunos podem conhecer um pouco sobre programação, pensamento computacional e engenharia, entre outros”, completou Rafael.

O Instituto Significare é uma organização brasileira que tem como missão promover a transformação da educação, por meio de programas de formação, consultoria e desenvolvimento de projetos educacionais inovadores. O Prêmio Educador Transformador é uma iniciativa do Instituto que busca valorizar e reconhecer o trabalho de educadores que têm se destacado por suas práticas transformadoras na área da educação.