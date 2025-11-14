Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Proclamação da República: saiba o que abre e fecha em Belém no feriado de 15 de novembro

O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado (15), altera o funcionamento de diferentes setores em Belém e na Região Metropolitana

Laura Serejo*
fonte

A data nacional implica ajustes em horários especiais de atendimento (Arquivo/ O Liberal)

O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado (15), altera o funcionamento de diferentes setores em Belém e na Região Metropolitana. A data nacional implica ajustes em horários especiais de atendimento, e mudanças na rotina de serviços em diversos pontos da cidade. Confira como ficam os horários no dia 15 de novembro.

Bancos

As agências bancárias não funcionam no sábado (15) nem aos domingos e feriados oficiais.
Salas de autoatendimento: funcionamento opcional, de acordo com cada instituição; compensações bancárias (TED): não são processadas em feriados; PIX: funciona normalmente; contas e boletos com vencimento no feriado: podem ser pagos no próximo dia útil, sem acréscimo; tributos: se vencerem em dia sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar juros e multa.

Supermercados

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante todo o feriado.

Correios

Durante o feriado de 15 de novembro, três pontos de atendimento estarão disponíveis:

Green Zone e Blue Zone – 9h às 18h

Museu do Artesanato do Pará (Espaço São José Liberto) – 16h às 22h

Os locais oferecem serviços de postagem e atendimento, exceto entrega interna. As entregas seguem o calendário dos Correios e não funcionam no feriado. Não haverá alteração nos horários nos dias anterior e posterior ao feriado.

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém) o funcionamento do comércio no dia 15 está autorizado pela CCT 2024/2025, desde que cumpridas as normas da categoria, como pagamento em dobro aos funcionários.

Lojas em vias públicas: 8h às 18h

Lojas em shopping centers: 11h às 21h

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves – Jardim Zoobotânico da Amazônia recebe a exposição “Dando Voz à Amazônia: Arte, Ciência e Preservação na COP 30”, promovida pelo Instituto Internacional Biomas Connections em parceria com a Prefeitura de Belém. A mostra, que permanece aberta até o fim de novembro, reúne ilustrações botânicas da artista inglesa Margaret Mee e obras do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, referências mundiais na arte e na conservação ambiental. O Bosque também abriga uma exposição do Exército Brasileiro, disponível para visitação até o dia 21. Localizado na avenida Almirante Barroso, 2305, no Marco, o espaço funciona de quinta a domingo, das 8h às 16h. A entrada custa R$ 2, com gratuidade para crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência.

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi está com entrada gratuita todos os dias até 21 de novembro, com visitação das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h). Além das espécies da fauna e flora amazônica, o público pode conhecer as exposições “Diversidades Amazônicas” e “Brasil: Terra Indígena”. O museu está localizado na avenida Magalhães Barata, 376, no bairro São Brás.

Shopping centers

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia: 9h às 15h

Cinema: conforme programação

Castanheira Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e parque: 11h às 22h

Supermercado: 8h às 21h

Restaurantes, academia e cinema: conforme programação

Pátio Belém

Lojas âncoras e satélites: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22

Academia: 8h às 17h

Cinema: conforme programação

Padaria: 8h às 21h

Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de Alimentação; 11h às 22h

Restaurantes;11h às 23h

Cinema e academia: De acordo com a programação

Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades) 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Abre e fecha

feriado da proclamação da república

feriado

proclamação da república

belém
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COP 30

Adaptação climática ganha centralidade no debate da COP 30 e mobiliza ações em comunidades amazônica

O assunto é debatido em diferentes esferas do poder público brasileiro e também em comunidades que já sentem, no cotidiano, os efeitos das mudanças do clima

15.11.25 16h45

LANÇAMENTO

Bel Coelho lança livro e documentário sobre alimentação amazônica na COP 30

Obras do projeto “Floresta na Boca” serão apresentadas em Belém e aprofundam a relação entre alimentos, territórios e comunidades da Amazônia.

14.11.25 18h59

CONFERÊNCIA

Infláveis gigantes chamam atenção durante Barqueata da Cúpula dos Povos

Os animais simbolizam a natureza e a luta dos territórios

13.11.25 16h50

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Catedral Metropolitana de Belém é reconhecida como patrimônio cultural do Pará

Governo do Estado publicou no Diário Oficial o tombamento do imóvel

13.11.25 14h11

MAIS LIDAS EM PARÁ

Verão 2024

Ilha das Onças Barcarena Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para o final de semana é a Ilha das Onças; que fica a pouco mais de uma hora e meia de Belém

24.06.24 16h00

espia...

Dia dos Namorados com sotaque paraense: veja 10 expressões populares para mandar para o crush

De “bater o charque” a “tô encegueirada”: conheça fraseologias paraenses que traduzem o amor com humor e regionalismo

10.06.25 18h19

DICA DE VIAGEM

Bragança no Pará: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer na cidade

A dica de lazer para o final de semana paraense é Bragança; saiba os detalhes de como ir

24.06.24 16h00

DICA

Ilha de Mosqueiro: veja como ir, quanto custa, onde ficar e o que fazer

A dica de lazer para os finais de semana de julho é a Ilha de Mosqueiro; saiba os detalhes de como ir

24.06.24 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda