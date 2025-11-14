Proclamação da República: saiba o que abre e fecha em Belém no feriado de 15 de novembro

O feriado da Proclamação da República, celebrado neste sábado (15), altera o funcionamento de diferentes setores em Belém e na Região Metropolitana. A data nacional implica ajustes em horários especiais de atendimento, e mudanças na rotina de serviços em diversos pontos da cidade. Confira como ficam os horários no dia 15 de novembro.

Bancos

As agências bancárias não funcionam no sábado (15) nem aos domingos e feriados oficiais.

Salas de autoatendimento: funcionamento opcional, de acordo com cada instituição; compensações bancárias (TED): não são processadas em feriados; PIX: funciona normalmente; contas e boletos com vencimento no feriado: podem ser pagos no próximo dia útil, sem acréscimo; tributos: se vencerem em dia sem compensação bancária, o pagamento deve ser antecipado para evitar juros e multa.

Supermercados

De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), os supermercados funcionam normalmente durante todo o feriado.

Correios

Durante o feriado de 15 de novembro, três pontos de atendimento estarão disponíveis:

Green Zone e Blue Zone – 9h às 18h

Museu do Artesanato do Pará (Espaço São José Liberto) – 16h às 22h

Os locais oferecem serviços de postagem e atendimento, exceto entrega interna. As entregas seguem o calendário dos Correios e não funcionam no feriado. Não haverá alteração nos horários nos dias anterior e posterior ao feriado.

Comércio

De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Belém (Sindilojas Belém) o funcionamento do comércio no dia 15 está autorizado pela CCT 2024/2025, desde que cumpridas as normas da categoria, como pagamento em dobro aos funcionários.

Lojas em vias públicas: 8h às 18h

Lojas em shopping centers: 11h às 21h

Bosque Rodrigues Alves

O Bosque Rodrigues Alves – Jardim Zoobotânico da Amazônia recebe a exposição “Dando Voz à Amazônia: Arte, Ciência e Preservação na COP 30”, promovida pelo Instituto Internacional Biomas Connections em parceria com a Prefeitura de Belém. A mostra, que permanece aberta até o fim de novembro, reúne ilustrações botânicas da artista inglesa Margaret Mee e obras do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, referências mundiais na arte e na conservação ambiental. O Bosque também abriga uma exposição do Exército Brasileiro, disponível para visitação até o dia 21. Localizado na avenida Almirante Barroso, 2305, no Marco, o espaço funciona de quinta a domingo, das 8h às 16h. A entrada custa R$ 2, com gratuidade para crianças de até 6 anos, idosos e pessoas com deficiência.

Parque Zoobotânico do Museu Goeldi

O Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi está com entrada gratuita todos os dias até 21 de novembro, com visitação das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h). Além das espécies da fauna e flora amazônica, o público pode conhecer as exposições “Diversidades Amazônicas” e “Brasil: Terra Indígena”. O museu está localizado na avenida Magalhães Barata, 376, no bairro São Brás.

Shopping centers

Parque Shopping Belém

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 22h

Cinema: conforme programação

Boulevard Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: conforme programação

Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas e quiosques: 12h às 22h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Academia: 9h às 15h

Cinema: conforme programação

Castanheira Shopping

Lojas: 11h às 21h

Praça de alimentação e parque: 11h às 22h

Supermercado: 8h às 21h

Restaurantes, academia e cinema: conforme programação

Pátio Belém

Lojas âncoras e satélites: 11h às 21h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 22

Academia: 8h às 17h

Cinema: conforme programação

Padaria: 8h às 21h

Bosque Grão-Pará

Lojas e quiosques: 11h às 21h

Praça de Alimentação; 11h às 22h

Restaurantes;11h às 23h

Cinema e academia: De acordo com a programação

Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)