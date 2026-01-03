Capa Jornal Amazônia
Casal é morto a tiros dentro da própria casa em Barcarena

Crime ocorreu na localidade de Arapari e ninguém foi preso até o momento

O Liberal

Um casal foi encontrado morto na manhã deste sábado (3) dentro da própria casa, na localidade de Arapari, no município de Barcarena, na Região Metropolitana de Belém. As vítimas foram identificadas como Edson Marques e Marilene Amaral. Ambos apresentavam várias perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. O caso foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos

De acordo com informações iniciais, por volta das 8h, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de duplo homicídio às margens do rio Arauaia. Após ser informada sobre o caso, a guarnição solicitou apoio da Polícia Civil e da Polícia Científica. As equipes se deslocaram até o local em uma lancha da Polícia Militar do Pará (PMPA), disponibilizada pelo Comando do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM).

Casal é morto a tiros dentro da própria casa em Barcarena

Informações que circularam nas redes sociais apontam que 18 estojos de munição de pistola calibre .380 foram encontrados no interior da residência. Também foi constatado que os aparelhos celulares das vítimas foram levados, o que pode indicar a ação dos autores do crime após os homicídios.

Segundo relatos de testemunhas, familiares informaram que, na noite da última sexta-feira (2), ouviram barulhos semelhantes a disparos de arma de fogo vindos da residência do casal, mas não foram ao local por medo. A família afirmou ainda que Edson e Marilene não tinham envolvimento com atividades criminosas. 

De acordo com o 14º BPM, também não havia registros de passagem pelo sistema prisional em nome das vítimas.  Moradores da região relataram à polícia a possibilidade de Edson ter ligação com o tráfico de drogas e que o crime poderia estar relacionado a uma disputa por território entre facções criminosas que atuam na área. Essas informações, no entanto, não foram confirmadas pela Polícia Civil do Pará (PC-PA).

Em nota, a PC informou que investiga as circunstâncias do duplo homicídio. “Equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido”, informou a instituição. Até o momento, ninguém foi preso, e as investigações seguem em andamento.

 

