Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Porto de Camará registra confusão no retorno do feriado prolongado de Ano Novo

Pessoas demandavam por transporte, houve tumulto e a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local

O Liberal
fonte

Confusão no Porto de Camará, no Marajó (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A alta demanda por passagens na balsa que faz a travessia Salvaterra, município na região do Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, provocou uma grande confusão no Porto de Camará, neste domingo (4), data de retorno de quem foi aproveitar o feriado prolongado de Ano Novo. Imagens nas redes sociais mostram uma discussão acalorada entre pessoas relacionadas ao problema, na presença de policiais militares.

As primeira informações sobre o caso são de que uma grande quantidade de pessoas tentava retornar para Belém no mesmo momento. Essa situação acabou provocando a aglomeração e muitas reclamações. Isso tudo gerou um tumulto no local, o que fez com que a Polícia Militar fosse acionada para enviar guarnições ao local, a fim de estabilibizar os ânimos. "A situação foi agravada pelo grande fluxo de passageiros típico do período de retorno após o fim de semana", foi postado sobre o assunto nas redes sociais.´

Até por volta das 20h deste domingo (4), não havia informações oficiais sobre reforço na operação das balsas ou registro de feridos. Passageiros cobram providências por parte dos prestadores do serviço para que novos transtornos desse tipo sejam evitados.

A Redação do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o caso

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

porto de camará, em salvaterra (pa)
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Artran abre consulta pública para alterações no transporte alternativo intermunicipal

As informações completas sobre a consulta pública, incluindo a minuta da resolução e as orientações para participação, estão disponíveis no site oficial da Agência Pará

06.01.26 17h46

PARÁ

Janeiro Branco reforça importância da saúde mental e orienta sobre serviços do SUS

Especialistas destacam que a saúde mental é influenciada por fatores como condições de vida, trabalho, relações sociais

06.01.26 17h39

SAÚDE

Doença de Chagas: transmissão, sintomas e a importância do diagnóstico precoce

“O diagnóstico precoce e o início do tratamento ainda na fase aguda são essenciais para evitar mortes e prevenir as complicações tardias da doença”, reforça o infectologista.

06.01.26 17h19

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA abre inscrições para programas de pós-graduação em diversas áreas ; veja como se inscrever

Mais de 30 editais de mestrado e doutorado estão disponíveis no Sigaa, com algumas seleções prevendo reserva de vagas

30.12.25 18h07

ALERTA

Apesar da morte de jovem paraense, Ministério da Saúde diz que raiva está sob controle no Brasil

Em 2026, a pasta deverá solicitar à OMS a certificação do País como área livre das variantes caninas da raiva

04.01.26 11h00

GREVE

Greve na Ufra: paralisação de docentes pode atrasar conclusão de cursos

Estudantes expressam preocupação com o calendário acadêmico; Reitoria assegura manutenção das atividades da instituição

05.01.26 19h07

AMPLIAÇÃO

Treze municípios do Pará entram em nova etapa de expansão dos serviços de saneamento

Cidades como Parauapebas, Canaã dos Carajás e Salinópolis passam a integrar a nova etapa, que prevê R$ 107,8 milhões em investimentos no primeiro ano pela Águas do Pará

05.01.26 15h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda