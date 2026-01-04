Porto de Camará registra confusão no retorno do feriado prolongado de Ano Novo

A alta demanda por passagens na balsa que faz a travessia Salvaterra, município na região do Arquipélago do Marajó, no norte do Estado do Pará, provocou uma grande confusão no Porto de Camará, neste domingo (4), data de retorno de quem foi aproveitar o feriado prolongado de Ano Novo. Imagens nas redes sociais mostram uma discussão acalorada entre pessoas relacionadas ao problema, na presença de policiais militares.

As primeira informações sobre o caso são de que uma grande quantidade de pessoas tentava retornar para Belém no mesmo momento. Essa situação acabou provocando a aglomeração e muitas reclamações. Isso tudo gerou um tumulto no local, o que fez com que a Polícia Militar fosse acionada para enviar guarnições ao local, a fim de estabilibizar os ânimos. "A situação foi agravada pelo grande fluxo de passageiros típico do período de retorno após o fim de semana", foi postado sobre o assunto nas redes sociais.´

Até por volta das 20h deste domingo (4), não havia informações oficiais sobre reforço na operação das balsas ou registro de feridos. Passageiros cobram providências por parte dos prestadores do serviço para que novos transtornos desse tipo sejam evitados.

A Redação do Grupo Liberal levanta mais informações sobre o caso