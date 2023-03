Procissão em homenagem a São José reúne mais de mil fiéis no Acará neste domingo (19)

A procissão em homenagem a São José, padroeiro do município de Acará, no nordeste do Pará, reuniu mais de mil fiéis, na manhã deste domingo (19). Neste ano, a festividade teve, como tema “Em missão com São José” e, como lema “O Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas”.

Pela manhã, na igreja matriz de São José, o bispo Dom José Maria Chaves dos Reis, da Diocese de Abaetetuba, presidiu a missa solene. E, em seguida, houve a “Procissão dos Lírios” pelas ruas da cidade com um percurso de mais de três quilômetros pelas ruas, reunindo fiéis de diversas localidades do município.

Para as 16h30 deste domingo está prevista a derrubada do mastro do santo, na praça São José. E, às 19 horas, missa de encerramento da festividade, na igreja Matriz.

Patrimônio cultural imaterial

Há poucos dias, a festividade de São José foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial. A lei foi sancionada pelo governador Helder Barbalho. Acará é uma cidade tradicional, que faz parte da mesorregião do nordeste paraense e da microrregião de Tomé-Açu, fazendo limite com os municípios de Belém, Tomé-Açu, Tailândia e Bujaru, às margens do rio Acará que, na língua tupi, significa "aquele que morde". Também chamada de São José de Acará, tem no santo o seu padroeiro, festejado em 19 de março.