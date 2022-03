Círio Fluvial de São José reúne 700 devotos em Acará

O município de Acará celebra uma de suas principais manifestações religiosas, a festividade em homenagem ao seu padroeiro, São José. Neste domingo (13), dentro da programação oficial, foi realizada a tradicional romaria fluvial, reunindo cerca de 700 devotos. A festividade começou no dia 19 de fevereiro e segue durante 30 dias com procissões e outras atividades religiosas.

VEJA MAIS

O evento, que é uma homenagem aos ribeirinhos, percorreu durante duas horas e meia as águas do rio Acará, com saída do porto da balsa, na cidade, até a comunidade Santa Terezinha, no Alto Acará.

Nesta edição, a festividade tem como tema “São José, exemplo de educador e homem eucarístico”, fazendo referência ao ano paroquial eucarístico em torno da Campanha da Fraternidade de 2022. As cores estão representadas pelo vermelho e o branco, que remetem a Santíssima Eucaristia e ao corpo e sangue de nosso senhor Jesus Cristo.