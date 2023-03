Cotijuba, em Belém, e festividade de São José, no Acará, são declaradas patrimônio cultural do Pará

A ilha de Cotijuba, em Belém, a Marcha Contra as Drogas e a festividade de São José, no Acará, são, a partir de agora, patrimônio cultural de natureza imaterial. As leis foram sancionadas pelo governador Helder Barbalho. No ano passado, a ilha de Cotijuba completou 122 anos de fundação.

Localizada no distrito de Outeiro, Cotijuba significa "trilha dourada", em tupi. São José é padroeiro do município de Acará. Acará é uma cidade tradicional, que faz parte da mesorregião do nordeste paraense e da microrregião de Tomé-Açu, fazendo limite com os municípios de Belém, Tomé-Açu, Tailândia e Bujaru, às margens do rio Acará que, na língua tupi, significa "aquele que morde".

Também chamada de São José de Acará, tem no santo o seu padroeiro, festejado em 19 de março, Acará tem tendências de atividades agropastoris.

A "Marcha contra as Drogas" é realizada anualmente, com a participação de milhares de pessoas, durante a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Os três projetos de lei, que agora viraram lei, são de autoria da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).