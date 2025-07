Primeiro final de semana do mês de julho será com sol entre nuvens e pancadas de chuvas na RMB

A região metropolitana de Belém deve registrar pancadas de chuva, especialmente no final das tardes, durante o primeiro final de semana de julho. A informação é do meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta a possibilidade de instabilidade mais intensa no domingo (7).

De acordo com o especialista, as chuvas na capital paraense e em áreas próximas têm ocorrido em forma de pancadas rápidas, concentradas no fim do dia, geralmente entre 17h e 18h. Essas precipitações estão associadas à formação de linhas de instabilidade, geradas a partir do encontro de ventos vindos do Oceano Atlântico com o calor acumulado na superfície.

“O domingo pode apresentar uma condição mais favorável à formação de nuvens do tipo cúmulo-nimbos, que são aquelas associadas a tempestades. Isso pode provocar chuvas mais fortes, com rajadas de vento e possibilidade de até 20 milímetros de precipitação em alguns pontos”, explicou José Raimundo.

Para a sexta-feira (5) e o sábado (6), a previsão é de tempo estável na maior parte do dia, com sol entre nuvens e poucas formações de tempestade. No sábado, se houver chuva, será de forma isolada, podendo ocorrer em um bairro e não em outro, segundo o meteorologista. Já no domingo, o cenário muda, as condições atmosféricas favorecem a formação de instabilidades mais organizadas.

A região litorânea do estado, que inclui municípios como Salinópolis, Marapanim, Curuçá e Marudá, deve receber as maiores concentrações de chuva, especialmente no fim da tarde e início da noite. Isso ocorre por conta da grande entrada de umidade vinda do oceano, que favorece a formação de nuvens carregadas.

No sul do Pará, por outro lado, a previsão é de tempo seco e céu aberto. “Cidades como Conceição do Araguaia, Redenção e Marabá devem ter céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas mínimas podendo chegar a 19°C em algumas localidades”, disse o meteorologista.

Outras regiões

No oeste do estado, incluindo cidades como Santarém, Belterra e Monte Alegre, as chuvas também devem acontecer, mas de forma rápida e localizada, principalmente entre o início da madrugada e o começo da manhã. “São chuvas de curta duração, com intervalos de sol durante o dia”, explicou.

Segundo dados do Inmet, o acumulado de chuva registrado na região metropolitana de Belém no dia 1º de julho chegou a 23 milímetros, valor considerado significativo para o início do mês. A estimativa é de que o total de chuvas em julho alcance cerca de 180 milímetros na capital e arredores.