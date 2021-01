Primeira paraense a ser vacinada no Estado deve ser uma mulher, negra e profissional da saúde

Na tarde desta segunda-feira (18) governador do Pará, Helder Barbalho, publicou em suas redes sociais um vídeo onde explica o motivo do atraso das doses da vacina contra a covid-19 e adiantou quem deve tomar a primeira dose do imunizante em solo paraense.

A vacinação no Pará deve iniciar na terça-feira (20), às 7 horas. A primeira pessoa paraense a receber uma dose da vacina deve ser uma mulher, negra e profissional da saúde, mãe de quatro filhos. No entanto, o nome da mulher que deve entrar para a história do Estado não foi revelado.

“[Ela] seguramente merece esta homenagem de ser a primeira paraense vacinada em todo o Estado do Pará”, comemorou Helder. Assista: