PRF registrou 14 acidentes nas estradas federais do Pará durante a Operação Finados

Durante a Operação Finados 2021, a Polícia Rodoviária Federal registrou, nas estradas federais do Pará, 14 acidentes, dos quais seis foram considerados graves. Nessas ocorrências, 18 pessoas ficaram feridas e três morreram. De acordo com dados oficiais, foram fiscalizados 6.061 veículos e 6.046 pessoas. Os acidentes ocorreram por diversos fatores, especialmente os relacionados ao comportamento do condutor no trânsito, informou, ainda, a PRF.

A Polícia Rodoviária Federal encerrou essa operação às 23h59 de terça-feira (2). Iniciada dia 29 de outubro, a ação objetivou reforçar o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, além de garantir aos usuários das rodovias federais do Pará segurança, conforto e fluidez do trânsito durante o feriado prolongado.

Para tanto, houve um reforço ostensivo nas fiscalizações principalmente em trechos da BR-316, BR-308 e BR-010, onde há um maior fluxo de deslocamento de veículos nesse período. Também foram realizados 352 testes de alcoolemia, com um total de 22 autuações. As outras infrações mais observadas foram as seguintes: a não utilização do capacete, do cinto de segurança e ultrapassagens indevidas - com totais de 44, 63 e 98 autuações, respectivamente.

Já no combate à criminalidade, 26 pessoas foram detidas: duas por alcoolemia, cinco por crimes ambientais, duas por mandado de prisão, uma por crime de trânsito, cinco por tráfico de entorpecentes e onze por outros crimes. Ainda durante a operação, cinco veículos com restrição de furto e roubo foram recuperados e 124,88 m³ de madeira, apreendidos, pois sendo transportados de forma ilegal nas rodovias federais do Pará.