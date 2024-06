PRF recupera veículo roubado em São Miguel do Guamá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo adulterado, em São Miguel do Guamá, nordeste paraense, na última segunda-feira (3). O flagrante ocorreu por volta das 19h, durante uma fiscalização de rotina na BR-010, quando os policiais abordaram um veículo às margens da rodovia.

Durante inspeção, a equipe constatou que os sinais identificadores do veículo estavam adulterados e que o mesmo foi roubado no ano de 2023 no estado de Pernambuco.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de são Miguel do Guamá/PA, para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.