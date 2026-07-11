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PRF prevê aumento do fluxo de veículos rumo a Salinópolis ao longo deste sábado (11)

Agentes recomendam revisão do veículo, atenção à sinalização e que motoristas não consumam bebida alcoólica antes de dirigir

Gabi Gutierrez
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De acordo com o PRF S. Gomes, a expectativa é de que o movimento se intensifique ao longo da manhã e volte a crescer no fim da tarde (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Salinópolis, um dos destinos mais procurados pelos veranistas durante o mês de julho. O segundo fim de semana do verão paraense começou este sábado (11) com fluxo equilibrado de veículos no trevo rodoviário de acesso ao município. A movimentação, no entanto, deve aumentar ao longo da manhã e voltar a se intensificar no fim da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realiza fiscalização no local desde as 7h.

De acordo com o PRF S. Gomes, a expectativa é de que o movimento se intensifique ao longo da manhã e volte a crescer no fim da tarde, períodos tradicionalmente marcados pelo maior número de veículos em direção ao município. 

“Até o momento, o fluxo tem sido equilibrado no trevo de Salinas, mas esperamos que, ao longo da manhã e no fim do dia, esse fluxo aumente devido às férias escolares”, afirmou.

Segundo o policial, a presença da PRF no trecho busca organizar o tráfego, reduzir o risco de sinistros e orientar os condutores que seguem viagem para aproveitar o período de lazer. Até o momento do início do expediente da equipe, não havia registro de acidentes na região. 

“Esperamos manter essa normalidade”, destacou.

Serviço: 

A PRF orienta que os motoristas realizem uma revisão básica do veículo antes de viajar, verificando itens de segurança, como pneus, freios, iluminação e documentação; 

A recomendação também é evitar o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir, respeitar a sinalização, manter atenção ao fluxo de veículos e seguir as orientações dos agentes que atuam nas rodovias durante a operação.

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