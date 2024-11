PRF no Pará realiza campanha 'Policiais Contra o Câncer Infantil 2024'

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Pará, deu início à campanha ‘Policiais Contra o Câncer Infantil 2024’, desenvolvida em todo o país com o objetivo de estimular ações de assistência à criança com câncer, reforçar as orientações sobre os sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce para um tratamento com maiores possibilidades de cura. Qualquer pessoa ou empresa pode ajudar doando alimentos não perecíveis, brinquedos e materiais escolares, até o dia 22 de novembro.

Na quarta-feira do dia 27 de novembro, será realizada uma ação solidária no Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo - referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer no Estado. Serão realizadas atividades lúdicas, apresentação de cães farejadores, visitação às viaturas e motocicletas da PRF, visitas às enfermarias e doação de alimentos não perecíveis, além de brinquedos para a Casa do Menino Jesus, Casa Ronald McDonald, Instituto Áster e ONG Grupo DOE, entidades filantrópicas que oferecem assistência às crianças e adolescentes que realizam tratamento contra o câncer em hospitais da nossa região.

Além do cunho festivo, o dia servirá também para chamar a atenção sobre os sinais e sintomas da doença.

O que doar?

De acordo com a PRF, qualquer pessoa ou empresa pode ajudar na campanha doando alimentos não perecíveis, brinquedos (exceto de pelúcia, madeira e tecido) e materiais escolares, como massa de modelar, cadernos de desenho e lápis de cor.

A PRF receberá as doações até o dia 22 de novembro (terça-feira), em nossas Unidades Operacionais e na sede administrativa, localizada no Censipam (Av. Júlio César, 7060) em Belém/PA.

Sobre a campanha

A campanha ‘Policiais Contra o Câncer Infantil’ surgiu, no Pará, em 2014 e, hoje, conta com a participação de diversos órgãos parceiros: Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Departamento Municipal de Trânsito de Curuçá (Demutran), Guarda Municipal de Curuçá (GMC), Guarda Municipal de Belém (GMB), SEST/SENAT, Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará (CBM-PA), Polícia Militar do Pará (PM-PA), Exército Brasileiro, ONG Amigos Voluntários do Pará, Projeto Amor Sem Fronteiras, Projeto Cabeleireiros Solidários, Grupo Laços de Amor, Grupo Motociclístico da Guarda do Santuário (GMGS), Paysandu Sport Club e Clube do Remo.

Locais de arrecadação:

Superintendência da PRF no Pará - Endereço: Av. Júlio César, 7060 - Val-de-Cans (Censipam), Belém/PA.

Unidade Operacional da PRF em Castanhal/PA - Endereço: Km 53 da BR-316.

Unidade Operacional da PRF em Capanema/PA - Endereço: Km 153 da BR-316.

Unidade Operacional da PRF em Ipixuna/PA - Endereço: Km 229 da BR-010.

Sede da Guarda Municipal de Curuçá/PA - Endereço: Km 27 da PA-136 - Brasília.

