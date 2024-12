Previsões para 2025: Mameto Nangetu fala sobre mudanças e desafios através dos búzios

No último dia de 2024, enquanto se encerra um ciclo e nasce a esperança por novos começos, as expectativas para 2025 ganham força. É nesse clima de renovação e reflexão que O Liberal buscou a sabedoria dos búzios com a Mameto Nangetu, para revelar o que o novo ano reserva, especialmente para Belém.

Energia predominante de 2025: Xangô

Mameto Nangetu, integrante do povo Bantu da nação de Angola, preserva e promove a cultura de matriz africana. Há 60 anos, ela dedica seus cuidados ao terreiro de sua família. Ela explica que o ano de 2025 será regido por Xangô e Iansã, trazendo mudanças profundas e tempestades que simbolizam a busca por justiça e transformação. No entanto, Iemanjá, como senhora das cabeças e regente principal, destaca a necessidade de introspecção e mudanças pessoais.

Mameto Nangetu (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Segundo Mameto Nangetu, este será um período de rever atitudes, cultivar respeito, empatia e cuidado com o outro, além de aprimorar planos e ações. Sob a influência desses Orixás, o sucesso dependerá de como cada um irá abraçar essas mudanças. "É um ano que a gente tem que ver o que está fazendo e melhorar a nossa vida. Temos que olhar muito para nós e olhar para o outro com empatia e afeto. Além de melhorar o nosso planejamento, melhorar o que a gente vai fazer no ano de 2025 para que tenha sucesso", reflete.

Ela também destaca a importância de cuidar da saúde mental, pois uma mente forte é essencial para realizar conquistas. O ano seguinte será um período marcado pela busca por justiça, simbolizada por Xangô, e pela renovação trazida pelos ventos de Iansã, que prometem mudanças e prosperidade. Além disso, ela prevê que será um ano de amores intensos e apaixonados, com novas uniões, casamentos e fortes laços afetivos, reforçando que o amor será uma força transformadora.

Previsões gerais para Belém e o Pará

As previsões para Belém em 2025 são de um ano promissor, marcado pela influência de Xangô e Iemanjá, que trazem realizações e caminhos abertos. Com a chegada da COP 30 na capital paraense, o progresso da cidade dependerá tanto da participação da população quanto da atuação dos governantes, que precisam priorizar políticas públicas, segurança e melhorias que permaneçam como legado para os belenenses. "Vejo um ano de muitas realizações para Belém, tenho esperança que vai ser um ano bom para a cidade", afirma.

"É um ano que vai depender muito das nossas mudanças, nós temos que fazer a mudança. Vêm muitos ventos, muitas tempestades, mas também vem a mudança de Xangô, que é a justiça. Ele nos alerta para que tenhamos cuidado com brigas e conflitos, principalmente aqui no Pará, onde vejo uma grande mudança chegando. Isso pode causar instabilidade e até revoltas”, afirmou Mameto.

Ela também falou sobre os efeitos das alterações climáticas e fenômenos naturais no estado. Segundo ela, os búzios indicaram ventos fortes, chuvas intensas e tempestades, exigindo atenção ao ecossistema. “A natureza está mexendo com a gente, e isso reflete nas nossas emoções. É preciso buscar equilíbrio para evitar que essa agitação interfira na nossa saúde e nos relacionamentos.”

Áreas de maior impacto em 2025

Entre os temas apontados como centrais para o próximo ano, Mameto Nangetu destacou a saúde mental e o amor como áreas de maior benefício. Ela acredita que as pessoas terão a oportunidade de melhorar suas relações consigo mesmas e com os outros, desde que busquem cuidar da mente e do espírito.

“A saúde mental será fundamental em 2025. Iemanjá pede que cuidemos da nossa cabeça, seja indo ao terreiro, à igreja ou buscando ajuda espiritual e emocional. Com a cabeça equilibrada, conseguimos resolver nossos problemas e viver melhor”, disse Nangetu.

Preparação e evolução espiritual para 2025

Para se preparar para um bom ano, é essencial cuidar da espiritualidade e fortalecer a mente, pois Iemanjá, a dona das cabeças, guia esse caminho. Isso inclui praticar empatia, autocuidado e amor-próprio, além de rituais como banhos de fortalecimento espiritual. Ela destaca que é importante confiar em si mesmo, ter fé nas forças divinas, independentemente da religião, e estar atento às oportunidades que podem estar bem à frente.

"Eu aprendi com a minha avó que o maior descarrego é o banho de chuva. Banho da chuva com boas ervas de descarrego e muitas ervas de atração que a gente sempre prepara nos terreiros para que as folhas sejam certas. Cada pessoa, cada Orixá, Nkises e Voduns em uma folha específica", explica.

Para buscar evolução espiritual no ano que está chegando, ela reforça a importância de procurar locais de acolhimento e cuidado, como terreiros, igrejas ou templos, que oferecem não apenas orientação espiritual, mas também uma sensação de pertencimento e apoio familiar, especialmente para quem se sente só.

"Esses espaços, as igrejas, templos, ou um terreiro, sempre vão ter o acolhimento de Deus ou dos deuses. Vale também um banho, uma reza, uma água benta, ou uma palavra. Às vezes é uma palavra que salva a gente", conclui.

Riscos e cuidados: o alerta de Xangô

Além das energias positivas, Xangô também alerta para os riscos de conflitos maiores, que podem ter impacto global. “Xangô avisa que a paz mundial está fragilizada. Precisamos estar atentos para evitar que guerras ou grandes desentendimentos prejudiquem a nossa evolução coletiva”, afirmou Mameto.

Por isso, a mensagem de Mameto é clara: “Fortaleça sua mente e sua paz interior. Só assim conseguiremos enfrentar os desafios de 2025 com sabedoria e esperança.”

Mensagem final de Mameto Nangetu

Mameto Nangetu deixou uma mensagem de união e fé para todas as pessoas, independentemente de suas crenças. “Desejo que 2025 seja um ano de saúde mental, amor e paz para todos. Que possamos acolher uns aos outros e buscar equilíbrio na nossa espiritualidade, seja lendo uma página da Bíblia ou fazendo um banho de descarrego. Vamos cuidar da nossa cabeça, porque é ela que guia todo o resto.”

As previsões de Nangetu, ancoradas na tradição dos búzios e na sabedoria ancestral, são um convite para que as pessoas enfrentem o próximo ano com equilíbrio, fé e empatia. Afinal, como ela mesma afirma, “com uma cabeça boa, podemos superar qualquer tempestade.”