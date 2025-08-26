Prevenção às drogas é foco da Semana Paraense com ações integradas em todo o estado

Com o tema "Drogas, Direitos Humanos e o Desafio dos Novos Olhares", a Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas 2025 será realizada de 27 de agosto a 2 de setembro, com atividades simultâneas em diversos municípios, como Belém, Ananindeua, Afuá, Óbidos e Santarém. O objetivo é mobilizar o Pará para enfrentar a dependência de substâncias psicoativas de forma integrada e educativa.

Organizada pela Secretaria de Estado de Justiça (Seju) e pelo Conselho Estadual sobre Drogas (Coned), a semana conta com o apoio de instituições de saúde, educação, segurança pública e da sociedade civil. A proposta é estimular o diálogo, informar com base científica e fortalecer ações de prevenção ao uso de drogas, com foco em direitos humanos e inclusão social.

O médico psiquiatra Caio Costacurta, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), destacou a importância de uma abordagem honesta e não punitiva quando se trata da prevenção entre jovens. “Educação honesta sobre o uso de drogas tende a ser mais eficaz do que estratégias baseadas no medo. Vínculo familiar saudável e habilidades de vida, como saber lidar com emoções e pressões sociais, são fatores-chave”, explica.

Segundo o especialista, as drogas atuam em diversas áreas do cérebro, em especial no chamado “sistema de recompensa”, responsável por sensações como prazer e motivação, sendo mediado pela dopamina. “O cérebro não distingue se a substância é legal ou ilegal. Álcool e cigarro, por exemplo, são drogas lícitas com alto potencial de dependência”, afirma Costacurta.

A dependência, ressalta o psiquiatra, não ocorre de forma padronizada. Fatores genéticos, ambientais, histórico familiar e transtornos mentais associados influenciam diretamente no risco. “Algumas pessoas desenvolvem dependência rapidamente, especialmente com substâncias de efeito mais intenso, como o crack ou a nicotina”, alerta.

Programação estadual mobiliza escolas, comunidades e lideranças

A programação tradicionalmente ocorre na semana de 20 e 26 de junho, mas as datas foram adaptadas este ano devido ao calendário escolar ajustado para a realização da COP30, marcada para ocorrer em novembro, em Belém. A nova agenda visa garantir a participação ativa de estudantes e comunidades escolares nas atividades.

A programação inclui ações educativas, culturais, rodas de conversa, campanhas de arrecadação, testes rápidos, oficinas e ações fiscalizatórias. Um dos focos é a doação de materiais de higiene pessoal para comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos, muitos em situação de vulnerabilidade extrema.

“Estamos trabalhando com várias frentes: informação, acolhimento, articulação com comunidades e políticas públicas de inclusão. Queremos promover saúde, dignidade e reconstrução de vínculos”, afirma o secretário estadual de Justiça e presidente do Coned, Evandro Garla.

A vice-presidente do Coned, Cimara Vidal, reforça a importância do cuidado integral com quem está em tratamento: “A ressocialização começa com o resgate do bem-estar físico e emocional. Isso inclui higiene, autoestima e inserção em redes de apoio”.

Políticas públicas e redução de danos

Para além da repressão ao tráfico, o evento valoriza políticas públicas de prevenção, acolhimento e redução de danos — uma abordagem defendida por especialistas e organizações internacionais.

“O acesso à cultura, ao esporte e à qualificação profissional é fator de proteção social. São medidas que reduzem vulnerabilidades e, consequentemente, o uso problemático de drogas”, ressalta Costacurta.

A programação também está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 3, da Organização das Nações Unidas (ONU), que visa garantir uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.

Confira a seguir a programação:

Dia 27/08, quarta-feira

Belém

14h - Sessão Especial de abertura da Semana Paraense de Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Local: Assembleia Legislativa do Estado do Pará - Rua do Aveiro, nº 130, Praça Dom Pedro II, Cidade Velha, Belém.

16h30 - Apresentação da Banda Fasepart (Fasepa).

Dia 28/08, quinta-feira

Belém

09h00 - Apoio a evento com o tema “Prevenção 360º”. Local: Escola Alexandre Zacharias de Assumpção (Tv. Barão de Mamoré, s/n, bairro Guamá, Belém).

Afuá

08h30 - Capacitação em Justiça com o tema “Drogas e Sustentabilidade Social: desafios para uma política integrada”. Local: Centro Folclórico Lagostão (Av. Mariano Cândido de Almeida, s/n, bairro Centro, Afuá)

15h - Ação educativa sobre drogas com o tema “Drogas: despertando para a realidade”. Local: Escola Municipal Leopoldina Guerreiro (Tv. Vinte e Sete de Dezembro, 384, Afuá).

Santarém

Fiscalização de comunidades terapêuticas pelo Conselho Estadual sobre Drogas (Coned). Local: Santarém-PA.

Dia 29/08, sexta-feira

Santarém

08h30 - Capacitação em Justiça com os seguintes temas: “Acolhimento no contexto do uso abusivo: entre o cuidado e o controle” e “Mulheres, Vozes e Cuidado: Prevenção ao Uso de Drogas com Olhar de Gênero”. Local: Auditório da Uepa (Av. Plácido de Castro, 1399, Santarém-PA)

Dia 30/08, sábado

Óbidos

Fiscalização de comunidades terapêuticas pelo Conselho Estadual sobre Drogas (Coned). Local: Óbidos-PA.

Ananindeua

08h30 - Atividade educativa com o tema “Esporte, Saúde e Cidadania”. Local: Usina da Paz Icuí (Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, bairro Icuí-Guajará, Ananindeua).

A programação inclui ainda apresentação da equipe de ginástica artística do programa Talentos Esportivos da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), apresentações de balé e artes marciais e apresentação de dança cultural pela Fundação Pará Paz.

Durante a ação, serviços serão disponibilizados pela Secretaria de Justiça (cidadania, proteção ao consumidor e monitoramento de direitos violados), bem como serviços de saúde pela Secretaria de Estado de Saúde Pública e exposição de feiras solidárias.

Dia 31/08, domingo

Belém

08h30 - Blitz educativa para pedestres, motoristas e ciclistas. Local: Praça da República - Avenida Presidente Vargas (próx. ao Theatro da Paz, Belém).

Dia 01/09, segunda-feira

Belém

08h30 - Caravana de Cidadania e Direitos Humanos com o tema “Influenciadores do Bem”. Local: Escola Vilhena Alves (Av. Magalhães Barata, 698, bairro São Brás, Belém).

A abordagem educativa ocorrerá de forma interativa e lúdica, em parceria com os clubes do Remo e do Paysandu e Grêmio da Escola Vilhena Alves.

Dia 02/09, terça-feira

Belém

08h00 - Capacitação em Justiça com o tema “Pará em Movimento: Construindo Políticas sobre Drogas com Participação”.

A capacitação promoverá as palestras "Tabaco, Narguilé e Dispositivos Eletrônicos para fumar: Existe uso seguro? Existe redução de danos?" pelo Tribunal de Justiça do Pará e apresentação do programa Famílias Fortes e CRIA – Prevenção e Cidadania, pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad).