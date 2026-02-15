Pretinhos do Mangue: estreante de Belém curte folia em Curuçá

O auxiliar administrativo Thiago Alves, 27, saiu de Belém para estrear no Carnaval de Curuçá neste domingo (15). Ele participa da 37ª edição do bloco Pretinhos do Mangue e, mesmo com um pouco de receio de se sujar totalmente de lama no início, já começou a se pintar com o tradicional tijuco para aproveitar a experiência inédita ao lado de amigos.

“Vim com um grupo de Belém por curiosidade e estou achando a experiência top e massa demais. Confesso que ainda estou tímido e com um pouco de medo de me sujar muito, mas daqui para o final do desfile vai dar certo e vou me melar todinho”, destacou Thiago.

VEJA MAIS

Logo após a entrevista, os amigos de Thiago o jogaram no lamaçal para 'batizá-lo' definitivamente.

O Pretinhos do Mangue realiza neste ano a 37ª edição com o tema “Do mangue e da maré, nasce a força da mulher”. O desfile ocorre no Porto Pretinhos do Mangue, a partir das 16h, e também será realizado na terça-feira (17).

Criado em 1989, o bloco surgiu como protesto contra a escassez de caranguejos no manguezal da região. Desde então, tornou-se uma das manifestações culturais mais tradicionais do Pará, unindo carnaval e conscientização ambiental sobre a preservação do ecossistema e a destinação correta do lixo.