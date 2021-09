Suspeito de assassinar mototaxista em Santarém é preso e se justifica: 'Apenas roubar'

Foi preso na tarde deste sábado (4), o suspeito do crime de latrocínio, roubo seguido de morte, do mototaxista, Ianderson Pontes dos Santos, 22 anos, que trabalhava com serviço de mototáxi não credenciado. O crime ocorreu na manhã da sexta-feira (3), no bairro Matinha, em Santarém, oeste do Pará, próximo ao zoológico de uma universidade particular.

VEJA MAIS

O suspeito, identificado como Marcelo de Oliveira Melo, 19 anos, estava na Vila Goiana, comunidade próxima a Mojuí dos Campos, região metropolitana de Santarém. Marcelo foi conduzido até a 16ª seccional de polícia civil junto com a moto da vítima.

Segundo apurou a equipe do O Liberal, após denúncias, a polícia militar seguiu até a comunidade, onde encontrou o suspeito que é natural de Monte Alegre, município também do oeste do estado, escondido em uma residência juntamente com a moto. Para a polícia ele confessou que a motivação foi ‘apenas’ efetuar o roubo.