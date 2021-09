Mototaxista é morto com facada nas costas em Santarém

O mototaxista Iandson Pontes dos Santos, de 23 anos, foi assassinado com uma facada nas costas na manhã desta sexta-feira (3), no bairro da Matinha, em Santarém, no oeste do Pará. Logo após o crime, o suspeito, que era um falso passageiro, segundo uma testemunhas, levou a motocicleta da vítima, o que pode nortear a Polícia Civil a investigar o caso como latrocínio. O crime ocorreu próximo do zoológico de uma faculdade particular da cidade.

Bastante emocionada, a prima de Iandson, Keliane Santos da Silva, estava no local e falou com a reportagem. Ela disse que, por volta das 10h50, a vítima ainda chegou a ligar para a mãe “dizendo que tinha sido furado e que era para ela vim atrás dele”.

Como a ajuda demorou para chegar, o rapaz não resistiu ao ferimento e morreu. “A mãe dele veio e escutou um último grito, muito forte. Era ele já morrendo”, contou Keliane.

“Qualquer informação que vocês souberem, entrem em contato com a polícia. Ajude a família. O meu primo estava trabalhando e deixou uma filha”, pediu a mulher.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local do crime, até a chegada dos profissionais do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC), responsável pela remoção do corpo.