Confira a programação do aniversário de 127 anos do município de Viseu

Para comemorar os 127 anos de fundação, a Prefeitura de Viseu lança nesta sexta-feira (01) uma programação de aniversário intitulada “Trabalho e História de um Povo Vencedor”, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Serão seis dias de festividades envolvendo atividades culturais e esportivas, noite católica, culto em ação de graças, shows e o tradicional concurso de beleza Garota Viseu. A data do aniversário da cidade é no dia 6 de julho.

Programações

Amanhã de sexta (01), inicia com o “O Povo Vai à Praça", com atividades na praça matriz da cidade, promovendo torneios de jogos, como dama, pipa e Free Fire, além de realizar campeonatos de natação, pesca esportiva, basquete, ciclismo de circuito urbano e corrida no Rio Gurupi na orla da cidade.

No sábado (02), será promovido concursos de arte e literatura, com exposições fotográficas sobre a história e memória da região. A partir das 18h, será realizado um tributo aos artistas viseuenses Álvaro Rachid (cantor) e Manoel Bogéa (compositor). Para as apresentações da noite, a Carretinha Megatron inicia às 20h, depois da aparelhagem, segue apresentação dos artistas Joice Félix e San Diego. Para encerrar a noite, às 2h, show da cantora Rebeca Lindsay.

Já no dia 3 de julho, haverá a “Corrida Ciclismo Curupaiti”, com a saída dos ciclistas da vila de Curupaiti, às 5h. Às 17h, abertura da 4° Feira Municipal de Artesanato Mirante Dom Carlos. Às 19h30, a “Noite Católica”, com missa em Ação de Graças ao aniversário da cidade. E, às 21h, show da banda Som e Luz.

No dia 4, uma manhã de evangelização pela cidade, com concentração na praça Madre Zarife. Além disso, os moradores podem participar da Marcha para Jesus e do Culto em Ação de Graças, seguida da apresentação da Banda Expresso Pentencostal.

Também haverá no dia 5, a partir das 21h, o XXIV Concurso Garota Viseu, tradicional competição de beleza da região, com direito a apresentações da Banda Marminino. À meia-noite, será batido os parabéns. Em seguida, show da Banda Companhia do Calypso e apresentação do Super Pop.

Para encerrar, no dia 6 de julho, às 17h, o arrastão Boi Brilho Acadêmico. A partir das 20h, aparelhagem Poderoso Dragão e apresentação da Banda Cabaré do Brega. A partir de 2h, show da cantora Viviane Batidão e o Rock da Rainha, com encerramento, às 4h, será com o cantor Alanzinho.

História

Fundada em 1781, a cidade de Viseu já era conhecida desde o ano de 1531, com a chegada do navegador português Diogo Leite, 85 anos antes da fundação da cidade de Belém e 103 anos antes da fundação de Sousa do Caeté (atual Bragança). O município recebeu a visita de franceses e portugueses em 1613, mas só foi ocupado definitivamente no século XVIII, no ano de 1758.

