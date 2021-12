Prefeitura de Santarém divulga decreto com novas restrições contra a Covid-19

A prefeitura do município de Santarém, no oeste do Pará, divulgou o novo decreto com medidas restritivas contra a Covid-19, nesta sexta-feira (10). O novo documento reforça todas as medidas restritivas e preventivas que já constavam no decreto anterior e acrescenta novas recomendações que se dão em consonância com o decreto estadual sobre o incentivo à imunização contra a doença.

Com a publicação do decreto, o funcionamento de estabelecimentos e a realização de eventos com ocupação integral só será possível mediante comprovação do esquema vacinal, havendo a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacinação no momento da entrada. Haverá fiscalizações dos órgãos competentes.

Entre as principais providências estão o cancelamento oficial das programações de Réveillon e Carnaval, já divulgado anteriormente. O Comitê de Crise foi substituído por um Grupo de Trabalho (GT) para a avaliação, monitoramento e coordenação de ações estruturantes e estratégicas de resposta aos impactos relacionados à Covid-19.

O GT é composto por integrantes da vigilância sanitária, serviço de monitoramento, epidemiologia, núcleo de atenção primária em saúde e outros. Caberá ao Grupo, a articulação junto ao Estado, municípios que integram o Baixo Amazonas, empresas e entidades, a elaboração de propostas de ações coordenadas para a retomada das atividades e protocolos a serem desenvolvidos para incentivar a vacinação.

Ataque hacker ao Ministério da Saúde

Nesta sexta-feira, sistemas relacionados à pasta da saúde sofreram um ataque virtual que tornou alguns sistemas inoperantes, principalmente tornando indisponíveis os dados sobre o recebimento de vacinas anti-covid-19 no aplicativo ConecteSUS, dificultando a comprovação da aplicação do imunizante.

Há certa confusão sobre a necessidade de exigir o comprovante das vacinas após o ataque digital às bases de dados do Ministério da Saúde em Santarém, já que, sem o aplicativo, implica em dificuldade para comprovar a imunização.