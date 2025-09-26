Capa Jornal Amazônia
Prefeitura de Juruti abre concurso com mais de 1,2 mil vagas e salários de até R$ 5,5 mil

Processo seletivo no oeste do Pará oferece oportunidades em todos os níveis de escolaridade. Inscrições já estão abertas e provas ocorrem em dezembro; saiba como participar

Hannah Franco
fonte

Como se inscrever no concurso de Juruti 2025. (Giovani Cabrini/Ascom PMJ/Divulgação)

A Prefeitura de Juruti, no oeste do Pará, publicou dois editais de concurso público com mais de 1,2 mil vagas para preenchimento imediato e cadastro de reserva. As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 1.518,00 e R$ 5.500,00.

Ao todo, são ofertadas 1.263 vagas, sendo 718 imediatas e 545 para cadastro reserva. A organização do certame é de responsabilidade do Instituto Ágata, e as inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet. Confira, a seguir, os detalhes do PSS.

Vagas em diversas áreas

O concurso está dividido em dois editais: o primeiro reúne a maior parte das vagas, com 688 imediatas e 524 para cadastro reserva, enquanto o segundo contempla 30 vagas imediatas e 21 para cadastro reserva. Ambos abrangem cargos nas áreas de administração, saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e serviços gerais.

A remuneração varia conforme a escolaridade e o cargo, podendo chegar a até R$ 5.500,00 em funções de nível superior.

Confira o 1º edital Nº 001.00/2025 – PMJ/SEMAD

Confira o 2º edital Nº 002.00/2025 – PMJ/SEMAD

Entre os cargos com maior número de vagas estão Agente de Serviços Gerais, com 290 oportunidades, e Assistente Administrativo, com 190 vagas. Há também cargos como Merendeira, Motorista, Apoio Escolar, Técnico em Contabilidade, Enfermeiro, Psicólogo, Engenheiro Civil, Guarda Civil Municipal, entre outros.

Na área da educação, há vagas para professores, especialistas em educação, intérpretes de Libras, cuidadores e pedagogos. Já na área da saúde, o destaque vai para Técnico em Enfermagem, Cirurgião-Dentista, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e outros profissionais da atenção básica.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 19 de setembro e 15 de outubro, no site do Instituto Ágata. Para participar, é necessário pagar uma taxa de inscrição, que varia conforme o nível exigido para o cargo:

  • R$ 70,00 para cargos de nível fundamental;
  • R$ 110,00 para nível médio e técnico;
  • R$ 140,00 para nível superior.

Candidatos que desejavam solicitar isenção da taxa puderam fazer o pedido nos dias 19 e 20 de setembro. O pagamento da taxa deve ser efetuado até a data de vencimento do boleto gerado após o preenchimento do formulário de inscrição.

Data da prova

A seleção será realizada por meio de provas objetivas, com aplicação prevista para os dias 7 e 14 de dezembro de 2025, a depender do cargo e do edital correspondente. Cargos específicos também poderão exigir etapas adicionais, como prova prática ou análise de títulos.

A recomendação é que os candidatos acompanhem com frequência o site da banca organizadora para se manterem atualizados sobre locais de prova, horários e eventuais mudanças no cronograma.

Editais do concurso

Os dois editais com todas as informações detalhadas sobre os cargos, exigências, conteúdo programático e cronograma estão disponíveis no site do Instituto Ágata, banca responsável pela realização do concurso.

Para consultar os documentos completos e fazer a inscrição, acesse: www.institutoagata.com.br

