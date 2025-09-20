Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Concurso chevron right

Concurso

Prefeitura de Terra Santa abre concurso para Guarda Municipal

Inscrições vão até 17 de outubro e provas estão previstas para novembro

O Liberal
fonte

Também no estado, a Agência de Transporte Metropolitano do Pará (AGTRAN) abriu concurso para a área de TI (Foto: Marcelo Seabra / Agência Pará / Arquivo)

Estão abertas as inscrições para o concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Terra Santa, no oeste do Pará. O certame oferece 20 vagas imediatas, além de cadastro de reserva (CR), para o cargo de Guarda Municipal. O salário inicial é de R$ 1.800,00, com exigência de nível médio completo.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da banca organizadora, Ágata, mediante pagamento da taxa de R$ 120,00. A prova objetiva está prevista para o dia 23 de novembro de 2025. As inscrições pode ser feitas através do site do instituto Ágata.

Principais datas do concurso GCM Terra Santa:

  • Inscrições: até 17/10/2025
  • Pagamento da taxa: até 17/10/2025
  • Prova objetiva: 23/11/2025

Etapas do concurso

Os candidatos serão avaliados em diferentes fases:

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória);
  • Teste de Aptidão Física – TAF (eliminatório e classificatório);
  • Investigação Social (eliminatória);
  • Avaliação médica e psicológica (eliminatória);
  • Curso de formação (eliminatório e classificatório).

Prova objetiva

A primeira etapa do concurso será composta por 30 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. O tempo máximo para realização será de 3 horas.

Teste de Aptidão Física

O TAF avaliará a capacidade física de candidatas e candidatos para suportar as exigências do cargo. A etapa inclui exercícios definidos no edital de abertura, com parâmetros específicos para classificação e eliminação.

Palavras-chave

concurso em terra santa

terra santa
Concurso
