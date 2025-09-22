Capa Jornal Amazônia
Hospital Ophir Loyola lança concurso com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa

Hannah Franco
fonte

PSS do Hospital Ophir Loyola tem 169 vagas para diversos cargos com salários de até R$ 2 mil (Agência Pará)

O Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, lançou o 33º Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 169 vagas imediatas e cadastro reserva para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até esta terça-feira (23/9), pelo site oficial do Sipros-PA.

O certame é destinado à contratação temporária para suprir demandas do hospital, referência no atendimento oncológico e em alta complexidade na região Norte do Brasil. Confira, a seguir, detalhes do processo seletivo.

Vagas disponíveis e remuneração

As oportunidades contemplam cargos para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A carga horária semanal é de 30 horas, com salários que variam entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, além de benefícios e gratificações legais.

Confira os principais cargos disponíveis:

  • Técnico em Enfermagem – 58 vagas
  • Assistente Administrativo – 31 vagas
  • Auxiliar Operacional – 35 vagas
  • Enfermeiro – 13 vagas
  • Assistente Social – 10 vagas
  • Técnico em Radiologia – 7 vagas
  • Administrador – 4 vagas
  • Farmacêutico – 3 vagas
  • Fisioterapeuta – 2 vagas
  • Fonoaudiólogo – 2 vagas
  • Terapeuta Ocupacional – 1 vaga
  • Motorista – 1 vaga
  • Engenheiro Eletricista – 1 vaga
  • Técnico em Manutenção – 1 vaga

Como se inscrever

As inscrições devem ser realizadas até 23h59 desta terça, exclusivamente pelo site oficial do Sipros-PA. Não há cobrança de taxa para participar.

É fundamental que o candidato preencha corretamente o formulário e anexe a documentação exigida em formato PDF, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo. Documentos ilegíveis ou incompletos podem levar à desclassificação.

Os documentos necessários incluem:

  • Documento de identidade com foto
  • CPF
  • Comprovante de residência
  • Comprovante de escolaridade (diplomas, certificados e históricos)
  • Registro profissional ativo (para cargos de nível superior)
  • Certidões negativas de antecedentes criminais
  • Currículo atualizado
  • Declarações relacionadas a vínculos públicos e outros requisitos

O processo seletivo será composto por:

  1. Habilitação por inscrição
  2. Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)
  3. Entrevista individual (eliminatória e classificatória)

Serão avaliados experiência profissional, qualificações e perfil comportamental. O candidato que não comparecer à entrevista será automaticamente eliminado.

Reserva de vagas e critérios de desempate

O edital prevê 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), desde que compatível com a função.

Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate:

  • Idade igual ou superior a 60 anos
  • Maior pontuação na análise curricular
  • Maior tempo de experiência na área
  • Maior idade
  • Resultado, validade e convocação

O resultado final será divulgado em até 60 dias após o término das etapas. O processo seletivo tem validade inicial de dois meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Os aprovados serão convocados pelo portal Sipros e devem apresentar os documentos originais para contratação. O não comparecimento dentro do prazo implica eliminação, com chamada dos próximos classificados.

Período de inscrições: 22 a 23 de setembro de 2025

Inscrição gratuita e online: www.sipros.pa.gov.br

Confira aqui o edital completo do 33º PSS - HOL/2025

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Ophir Loyola

processo seletivo simplificado

concurso público
Pará
.
