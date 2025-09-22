Hospital Ophir Loyola lança concurso com 169 vagas para todos os níveis; veja como se inscrever
Inscrições são gratuitas e seguem até esta terça-feira (23/9), por meio do Sipros; oportunidades contemplam áreas da saúde e administrativa
O Hospital Ophir Loyola (HOL), em Belém, lançou o 33º Processo Seletivo Simplificado (PSS) com 169 vagas imediatas e cadastro reserva para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pela internet até esta terça-feira (23/9), pelo site oficial do Sipros-PA.
O certame é destinado à contratação temporária para suprir demandas do hospital, referência no atendimento oncológico e em alta complexidade na região Norte do Brasil. Confira, a seguir, detalhes do processo seletivo.
Vagas disponíveis e remuneração
As oportunidades contemplam cargos para níveis fundamental, médio, técnico e superior. A carga horária semanal é de 30 horas, com salários que variam entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, além de benefícios e gratificações legais.
Confira os principais cargos disponíveis:
- Técnico em Enfermagem – 58 vagas
- Assistente Administrativo – 31 vagas
- Auxiliar Operacional – 35 vagas
- Enfermeiro – 13 vagas
- Assistente Social – 10 vagas
- Técnico em Radiologia – 7 vagas
- Administrador – 4 vagas
- Farmacêutico – 3 vagas
- Fisioterapeuta – 2 vagas
- Fonoaudiólogo – 2 vagas
- Terapeuta Ocupacional – 1 vaga
- Motorista – 1 vaga
- Engenheiro Eletricista – 1 vaga
- Técnico em Manutenção – 1 vaga
Como se inscrever
As inscrições devem ser realizadas até 23h59 desta terça, exclusivamente pelo site oficial do Sipros-PA. Não há cobrança de taxa para participar.
É fundamental que o candidato preencha corretamente o formulário e anexe a documentação exigida em formato PDF, com tamanho máximo de 1 MB por arquivo. Documentos ilegíveis ou incompletos podem levar à desclassificação.
Os documentos necessários incluem:
- Documento de identidade com foto
- CPF
- Comprovante de residência
- Comprovante de escolaridade (diplomas, certificados e históricos)
- Registro profissional ativo (para cargos de nível superior)
- Certidões negativas de antecedentes criminais
- Currículo atualizado
- Declarações relacionadas a vínculos públicos e outros requisitos
O processo seletivo será composto por:
- Habilitação por inscrição
- Análise documental e curricular (eliminatória e classificatória)
- Entrevista individual (eliminatória e classificatória)
Serão avaliados experiência profissional, qualificações e perfil comportamental. O candidato que não comparecer à entrevista será automaticamente eliminado.
Reserva de vagas e critérios de desempate
O edital prevê 5% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD), desde que compatível com a função.
Em caso de empate, serão considerados os seguintes critérios de desempate:
- Idade igual ou superior a 60 anos
- Maior pontuação na análise curricular
- Maior tempo de experiência na área
- Maior idade
- Resultado, validade e convocação
O resultado final será divulgado em até 60 dias após o término das etapas. O processo seletivo tem validade inicial de dois meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Os aprovados serão convocados pelo portal Sipros e devem apresentar os documentos originais para contratação. O não comparecimento dentro do prazo implica eliminação, com chamada dos próximos classificados.
Período de inscrições: 22 a 23 de setembro de 2025
Inscrição gratuita e online: www.sipros.pa.gov.br
Confira aqui o edital completo do 33º PSS - HOL/2025
