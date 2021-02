Prefeitura de Ananindeua vacina idosos a partir de 90 anos

A Prefeitura de Ananindeua iniciou, neste sábado (6), a vacinação de idosos com mais de 90 anos não acamados. Em dez Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, as imunizações foram programadas para ocorrer de 8h às 17h. Os idosos estão sendo recebidos nos seguintes locais:

► UBS Júlia Seffer

► UBS da Guanabara

► UBS Águas Brancas

► UBS do Aurá

► UBS do Distrito Industrial

► UBS do PAAR

► UBS Paulo Frota

► UBS do Uirapuru

► UBS do Coqueiro

► UBS do Jaderlândia.

A Unama-BR, a partir de segunda-feira (8), vai funcionar como posto de vacinação, no esquema de “drive thru”.

aposentada Maria da Silva Abreu, de 99 anos, vai completar 100 anos de vida no próximo mês de julho. Dentro do carro, a família comemorou a imunização e anunciou que pretende fazer uma festa, “caso a pandemia permitir”, para comemorar o centenário da matriarca. “Estamos muito felizes. Mas nós não vamos relaxar nos cuidados. Desde o início da pandemia que ela (Dona Maria) está isolada, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos. E assim vamos continuar”, assegurou Maria de Fátima Silva, filha da idosa.

O prefeito Daniel Santos (MD) afirmou que Prefeitura possui em torno de 3 mil doses de vacina, após a vacinação concluída de profissionais de saúde da linha de frente do combate à pandemia, quilombolas e idosos acamados. “Hoje iniciamos a vacinação de idosos com 90 anos ou mais, amanhã será para o público a partir de 89 anos, depois de amanhã 88, e assim sucessivamente. Vamos usar as 3 mil doses nesse público. Estamos na expectativa da chegada de mais doses para que a gente não precise interromper a vacinação”, afirmou.

Ainda de acordo com o prefeito, a operação priorizou a acessibilidade do local. “O idoso pode chegar de qualquer maneira que será bem atendido. Fazemos no carro, não há problema. O que nós queremos, principalmente, é evitar aglomerações e vacinar todos com segurança”, afirmou.

Desde quinta-feira (4), Ananindeua vem imunizando idosos acamados acima de 69 anos. Os familiares dessas pessoas devem procurar por uma UBS mais próxima entre 8h e12h, munidos do RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência da pessoa idosa. Será agendada a visita de técnicos da Saúde de Ananindeua para que a vacinação ocorra no domicílio.