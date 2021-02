Consciente e ativo, idoso de 90 anos chega de bike para se vacinar em Ananindeua

Iniciou neste sábado (6), a vacinação de idosos com 90 anos ou mais no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém.

Uma das figuras que chamou a atenção dos agentes de saúde foi Juarez de Barros, de 90 anos. Ele surpreendeu a todos na UBS Júlia Seffer pela vitalidade e bom humor ao chegar de bicicleta no local de vacinação e de dar aquela "cutucada" nos políticos.

“Desde o governo Fernando Henrique que eu não me vacinava, porque o presidente disse que os aposentados eram vagabundos, então eu pensava que o que ele queria era matar todos os velhos”, afirmou, entre risos.

Morador do Conjunto Jardim Amazônia, ele decidiu buscar a vacina por motivos pessoais e coletivos. “Comecei a ficar preocupado com a contaminação quando uma vizinha começou a apresentar uns sintomas. Ela me disse que era sinusite, mas não era. É preciso entender que tomar a vacina é um dever nosso. Vim para cumprir com a minha obrigação com a sociedade”, completou.