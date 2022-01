Pré-matrícula de novos alunos da rede estadual termina na segunda-feira (31); confira o cronograma

O prazo para pré-matrícula de novos alunos encerra na próxima segunda-feira (31), segundo o cronograma da rede estadual de ensino. O procedimento pode ser feito pelo site da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Já para os alunos matriculados no ano anterior, que vão continuar estudando em 2022, a renovação de matrícula será automática.

Após o encerramento do período de pré-matrícula, cada aluno terá que confirmar a inscrição presencialmente na escola escolhida, entre 1º e 18 de fevereiro, mediante a apresentação dos documentos necessários. Nos casos em que o aluno não realizar a confirmação, a escola entenderá como “desistência da vaga”.

Os documentos necessários para garantir a matrícula são os originais e cópias: da certidão de nascimento; certidão do registro civil ou RG; do CPF e do comprovante de residência atual; da carteira de vacinação (crianças, jovens e adultos); do comprovante de imunização contra a covid-19 (para quem tiver acima dos 12 anos); da frente da folha resumo do CadÚnico e da ressalva ou histórico escolar. Além disso, o aluno deve entregar duas fotos 3x4 recentes.

Confira o cronograma para o início do ano letivo 2022 da rede estadual de ensino