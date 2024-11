Praça de cidade paraense ganha pintura gigante que destaca tradições da amazônia; veja

Vários artistas paraenses, entre eles indígenas, assinaram coletivamente a autoria de uma pintura gigante que, agora, transformou uma praça na cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará. A imagem, que traz cestos abarrotados de açaí, rostos de mãe e filho indígenas e animais da fauna amazônica, são algumas das pinturas do painel coletivo produzido por artistas que foram selecionados na 5ª edição do projeto Arte em Cores, que chegou à sua fase final.

A artista Nhakbjere Kayapó, mais conhecida como Kamila Kayapó, participou da produção em Ourilândia do Norte. Com suas raízes indígenas, Kamila se inspirou na cultura e no cotidiano de seu povo para criar sua obra. “Por meio da arte urbana posso mostrar um pouco mais da cultura indígena. A arte cria pontes e novas conexões artísticas. O projeto incentiva a sociedade a ampliar seus conhecimentos sobre a arte urbana. Isso é muito importante para nós, como artistas, mas para a toda a sociedade que passa a conhecer nossa arte”, explicou Kamila.

“O palco da Praça de Eventos de Ourilândia do Norte, acostumado a receber shows, foi o maior espaço que os artistas que participam do Arte em Cores pintaram, desde o início do projeto, em 2020. A união dos artistas envolvidos foi impressionante. Muito talento e profissionalismo para realizar em 4 dias a transformação daquele grande e importante espaço cultural da cidade”, destacou Gilberto Scarpa, coordenador e curador geral do Arte em Cores.

“O projeto valoriza centenas de artistas de diferentes municípios do Pará e do Maranhão. Esta edição em Ourilândia do Norte ressalta a democratização da cultura e o seu poder de transformação”, comemora a coordenadora de patrocínios e projetos do Instituto Cultural Vale, Marize Mattos.

Além de Kamila Kayapó, o painel coletivo é assinado por Ártemis, Athena, Bino Souza, Che, IramarART, Jonas Barros, Carlinhos Pintor, Lary, Lippe Artes e Tai Cristina, com orientação de Davi DMS, consultor artístico do Arte em Cores. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba, e é uma realização da Vivas Cultura e Esporte e Ministério da Cultura.

Trajetória de valorização da arte urbana

Por meio do Arte em Cores, diversos espaços urbanos de cidades do interior do Pará e do Maranhão têm sido transformados com novas cores, formas e significados. Desde 2020, o projeto dedica-se a conectar pessoas e visibilizar o talento e a criatividade de artistas visuais dos dois estados, bem como promover ações de capacitação e estimular a economia criativa. O projeto também expõe as obras online, na Galeria Virtual do Arte em Cores (arteemcores.art.br), que reúne fotografias de todos os painéis já realizados, ampliando o acesso à produção artística.