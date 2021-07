Povos indígenas e municípios da região Norte são Beneficiados com doações da UNICEF para enfrentamento a Covid-19

Os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e municípios do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Roraima, Rondônia, Tocantins, Pará estão sendo beneficiados com o recebimento de 3.630 oxímetros e mais de 1.815 termômetros doados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). A medida tem o objetivo de apoiar as ações de enfrentamento a Covid-19 nas regiões.

No Pará foram 34 cidades que receberam as doações, além do DSEI Guamá-Tocantins. Acre e Amapá tiveram seis municípios contemplados. No Amazonas, 60 cidades estão recebendo os equipamentos, e o Maranhão 16 municípios, além do DSEI Maranhão. Já no Mato Grosso foram 12 municípios beneficiados. Rondônia, Roraima e Tocantins, receberam os equipamentos conforme a prioridade de cada cidade dessas regiões. Sendo assim, as doações foram enviadas para oito cidades de Rondônia e mais o DSEI Cacoal (RO), duas cidades em Roraima e cinco em Tocantins.

Para a coordenadora de saúde do UNICEF no Brasil, Cristina Albuquerque, “estas doações são resultado de um esforço de muitos para fortalecer os cuidados urgentes, permanentes e necessários para este momento de pandemia", afirma.

Albuquerque ainda acrescenta que "o UNICEF vem dialogando com o setor privado que tem tido a sensibilidade de contribuir com os territórios mais vulneráveis para que possam cuidar de quem precisa, não só com equipamentos de proteção individual, mas também com kits de higiene e outros, para quem mais precisa, especialmente para os povos indígenas, tão duramente impactados pela covid-19.”