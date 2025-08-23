Portal da Amazônia está entre as boas opções para passeios e prática de esportes em Belém

O Portal da Amazônia é uma das boas opções na capital paraense para o lazer. Diversas famílias, turistas, estudantes, casais e esportistas visitam o ambiente, especialmente nos finais de semana. O cenário conta com vista para o Rio Guamá, áreas de caminhada, ciclovias e espaço público para convivência. Outro atrativo do ponto turístico e de encontro para vários grupos sociais, como tutores de animais de estimação, é a beleza da paisagem ao ar livre. Alguns visitantes preferem as áreas gramadas para piqueniques e pequenas comemorações de aniversário, aproveitando para contemplar o canto dos pássaros, o voo elegante das garças vindas do Mangal das Garças e a vista deslumbrante do pôr do sol às margens da Baía do Guajará.

Vendedores informais e ambulantes aproveitam a presença frequente de moradores e turistas para o comércio de brinquedos, entre eles, bolas, bonecas e carrinhos, além de alimentos e bebidas. Além disso, o local é cercado por restaurantes, quiosques e quadras esportivas.

Para a vendedora Celina França, o espaço também serve como o ganha pão de cada dia (Cristino Martins/ O Liberal)

Além disso, jovens skatistas, patinadores e ciclistas podem desfrutar de mais de 6 km de orla para a prática das atividades. O Portal fica localizado na avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha. Em todos os domingos, uma das pistas do espaço é fechada para carros, como forma de garantir ainda mais segurança e clima agradável para práticas de lazer.

A universitária Percila Aquino, que é moradora do bairro do Jurunas, aproveita o espaço para fazer caminhadas com o animal de estimação todos os dias. "Todo dia nós passeamos, o espaço está sempre limpo, o pessoal respeita bastante e é seguro. Toda hora está passando viatura. Ele (o pet) gosta de passear e aqui é um bom local para esse passeio, porque ele gosta de ir até o final. É um belo espaço para aproveitar o sol, uma música bacana. Eu também venho jogar vôlei, algumas vezes, ali nas quadras com meus amigos. Tem uma quadra nova ali no final", contou.

A estudante universitária Percila Aquino aproveita para passear com o cachorro (Cristino Martins/ O Liberal)

Outros visitantes, optam por passeios com os familiares, como é o caso da corretora de imóveis, Simone Cruz, que adquiriu o hábito de levar a mãe, de 83 anos, para relaxar ao ar livre. "Eu venho sempre porque é um dos lugares que minha mãe mais gosta de vir. Geralmente, a gente vem duas, três vezes na semana. Quando está esse sol lindo, a gente vem comer crepe. O lugar é ventilado, na beira do nosso rio, podemos ver esse pôr do sol maravilhoso, estar em contato com a natureza faz bem”, explicou.

"Eu prefiro vir dia de semana, porque o final de semana é mais lotado e para trazer a minha mãe é mais difícil. Eu trabalho o dia inteiro e no final do dia eu venho aqui dar aquela renovada mesmo, aquela descansada, é um lugar muito agradável. Para mim é muito revigorante", contou Simone, que é moradora do bairro Nazaré.

Para a pedagoga Ana Carolina da Silva, que costuma frequentar o Portal da Amazônia com a família, a vista encantadora do pôr do sol é um diferencial durante o passeio. “O ambiente agora está limpinho, revitalizado, para criança é legal ter um ambiente seguro. A gente vem pelo menos umas quatro vezes no mês, geralmente nesse horário da tarde, por causa do pôr do sol”, pontuou.

De acordo com a visitante, uma alteração que tem agradado a maioria das pessoas é a proibição de som alto na área. “Eu acho que o ambiente aqui está bem organizado, principalmente, o som alto que eles proibiram, que atrapalhava demais, e agora está melhor. Sempre vem eu, meu marido e minha filha, mas hoje veio também a minha sogra e o marido dela. Minha filha gasta energia aqui, então pra gente é muito bom. Quando a chuva não atrapalha é muito bonito de ser o pôr do sol, a gente tira muitas fotos”, relatou.

Para uma vendedora local, a experiência de trabalhar em meio a natureza é única. “O pôr do sol é a coisa mais linda, o pessoal vem bater foto e tudo. Hoje não tem muita gente, mas no final de semana é lotado. Eu trabalho aqui há nove anos, vem gente de todos os lugares passear por aqui”, afirmou.

Na visão do urbanista Tuyuka Lara, o cartão postal representa um espaço essencial para Belém, “O Portal da Amazônia representa um espaço muito importante para a cidade, justamente por fazer a conexão com o rio que a cidade tanto carece, em demais regiões, consideradas regiões periféricas. Ter essa possibilidade de contato com o rio em um bairro como o Jurunas, mesmo que ali na divisa com a cidade velha, que tem uma questão socioeconômica bastante distinta do Jurunas, já é um avanço muito grande no que diz respeito à justiça social e climática, já que você tem acesso a um microclima mais interessante”, explicou.

De acordo com o especialista, o Portal da Amazônia também valoriza a identidade da região. “Você ter esse contato com um típico rio amazônico, com as ilhas de Belém do outro lado do rio, enquanto você está num espaço de lazer, com possibilidade de prática de esporte, contribui muito pra valorização da identidade da nossa cultura local enquanto belenense, enquanto amazônida”, ressaltou.

Famílias aproveitam o Portal da Amazônia como espaço de lazer (Cristino Martins/ O Liberal)

Além disso, Tuyuka também chama atenção para o impacto positivo da orla em termos de economia. “Sempre que você desenvolve um projeto urbanístico de qualidade, principalmente com áreas de lazer em determinadas regiões da cidade que tem acesso a grandes massas de água, você tem uma possibilidade de cair em uma questão de gentrificação muito forte, ou seja, a população que estava ali antes de receber essa obra de infraestrutura acaba sendo forçada economicamente a se deslocar para outras regiões com menos acesso a esse tipo de infraestrutura. É uma situação que não se observa no bairro do Jurunas, que é muito diferente no que diz respeito a um comparativo a outras cidades brasileiras”, concluiu.

Como chegar ao Portal da Amazônia?

O espaço fica na Avenida Bernardo Sayão, entre os bairros da Cidade Velha e Jurunas. Para quem utiliza o transporte público, mais de dez linhas de ônibus levam ao Portal da Amazônia, sendo elas: [113] Cremação - Est. Nova, [114] Cremação - Alcindo Cacela, [318] Arsenal, [320] UFPA - Tamoios, [323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral), [326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba), [328] Cipriano Santos – Pres. Vargas, [441] Ceasa - Felipe Patroni, [442] Ceasa - Ver-o-Peso, [445] Pedreira Lomas Seletivo e [940] Pedreira Lomas B.

Plataformas como Google Maps ou aplicativos como Moovit, também mostram as rotas atualizadas, além de horários e itinerários dos veículos em tempo real.