'Por Todas Elas' leva serviços gratuitos de saúde e cidadania para Ananindeua; Veja a programação

O Governo do Pará realiza, neste sábado (31), mais uma edição do programa "Por Todas Elas". Desta vez, a ação ocorre em frente à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro do Aurá, em Ananindeua. A programação vai garantir uma manhã especial para os moradores, com a oferta de serviços gratuitos de saúde, lazer e cidadania. A ação contará, ainda, com as presenças do governador Helder Barbalho, e da vice-governadora e idealizadora do programa, Hana Ghassan.

Ao todo, mais de 30 serviços serão disponibilizados gratuitamente, como a emissão de documentos, atendimentos médico e odontológico, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau. Também serão realizados testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres, exames de mamografia e ultrassom, além de encaminhamentos para exames e consultas especializadas, serviços estética, sorteio de brindes, atividades recreativas para crianças, consultas e exames de castração para Pets e serviços disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado.

"É com muita alegria que anunciamos mais uma edição do programa Por Todas Elas, que acontecerá neste sábado, no bairro do Aurá. Essa ação é uma grande oportunidade de aproximar ainda mais o Estado da população e levar serviços e atendimentos importantes às mulheres, tudo com foco na valorização, no cuidado e no fortalecimento das mulheres da nossa querida cidade de Ananindeua", declarou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Por Todas Elas - Criado em 2024, o programa é uma iniciativa do Governo do Pará para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na sociedade, com foco na garantia de serviços e direitos às mulheres. O programa já percorreu municípios de diversas regiões do Estado e já garantiu mais de 100 mil atendimentos.

Sua Casa - Além dos serviços ofertados, a Companhia de Habitação do Pará (Cohab) vai entregar cheques do benefício habitacional "Sua Casa" para 75 famílias durante o “Por Todas Elas”. O benefício é destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional. Criado pelo governador Helder Barbalho, por meio do Decreto nº 8.967, de 30 de dezembro de 2019, ele tem como objetivo proporcionar, por meio de moradia digna, melhoria da qualidade de vida à população. Somente em Ananindeua, o programa já beneficiou cerca de 9 mil famílias nos últimos seis anos.

Veja os serviços ofertados no 'Por Todas Elas':

SAÚDE:

1 - Serviços Carreta Mulher

- Consulta mastologista;

- Ultrassonagrafia

- Mamografia

2 - Atendimento Médico

- Ginecologia, pediatra, clínico geral, angiologista, psiquiatra, dermatologista otorrino, ortopedista;

3- Atendimento Odontológico

- Palestra e distribuição de kits de higiene bucal

4- Oftalmologia

- Consultas, exames e escolha de armação para a produção de óculos de grau

5- Teste Rápido

6- Coordenação Estadual da Pessoa com deficiência (Ceped)

- Cadastro para cadeira de rodas

7- Saúde Pet

- Consultas e cadastro para castração

CIDADANIA:

1- Defensoria Pública

- Emissão de Documentos

- Demais Serviços

ESTÉTICA

1- Corte de Cabelo

2- Design de sobrancelhas