O Liberal chevron right Pará chevron right

Por que o Estado do Pará não tem veranico? Entenda

Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste passam pelo inverno e por alguns dias de clima quente e seco, conhecido como veranico

Vito Gemaque
fonte

Estado do Pará está atravessando o verão amazônico, por isso não sofre influência do fenômeno veranico. (Foto: Igor Mota | Arquivo O Liberal)

Desde a quarta-feira (20) desta semana, o fenômeno meteorológico veranico está mudando o clima e o tempo da maior parte do Brasil. O fenômeno consiste na estiagem durante alguns dias quando ocorre o inverno, ou o outono, resultando em calor intenso nas localidades atingidas pela veranico. A variação de temperaturas entre 25ºC e 35ºC. A exceção para a ocorrência deste fenômeno são as regiões Norte e Nordeste, que já estão com diminuição das chuvas e aumento do clima seco.

Nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste ocorre o oposto com o aumento das chuvas e diminuição das temperaturas, o veranico desta forma tem aumentado a quentura neste período. A semana de 20 a 23 de agosto será marcada por um calor persistente no Centro‑Sul, com temperaturas que podem chegar a 33 °C em capitais como São Paulo, Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Rio de Janeiro (RJ).

Entretanto, o Estado do Pará, e em todos os outros da região Norte e Nordeste já vivem clima mais seco e o verão ou o início dele. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), José Raimundo Abreu, o estado do Pará está no final do verão, porém tem mantido a média histórica das chuvas. “Esse veranico está mais localizado no Centro-Oeste, que está em uma época que é chuvosa. É quando acontece um [curto] período seco. No Pará, estamos no período seco mesmo, embora tenhamos algumas chuvas. Estamos com ausência de chuvas. Não tem veranico no estado do Pará”, atesta.

Essa é o terceiro veranico de 2025, segundo anúncio do portal Climatempo. Nos locais onde ocorre o fenômeno deverá ocorrer a elevação das temperaturas em várias regiões do país, principalmente nas áreas internas do Brasil, onde há o estacionamento de uma massa de ar quente. A previsão apontar o calor intenso seja amplo e progressivo, marcando uma sequência de dias mais secos.

O veranico, ou veranito, é um fenômeno meteorológico comum nas regiões meridionais do Brasil. Já nas regiões localizadas na Linha do Equador, onde não há muita diferença nas estações do ano, ele não ocorre. A região Norte do Brasil por estar no meio do planeta tem uma incidência de raios solares regulares durante todo o ano.

O bloqueio de ar quente atinge o sul do Pará, porém a região já vive uma estiagem pelo próprio período do ano. "O Pará está até chovendo bem. Belém deixou mais de chover. Estamos com poucas chuvas nos próximos quatro ou cinco dias. Não aconteceram pancadas diárias, provavelmente devido a predominância de massa de ar seco. O mês mais seco é agosto, mas na região nordeste paraense ainda tem chuvas”, detalha José Raimundo.

De acordo com o portal Climatempo, a previsão do tempo para Belém nos próximos dias é de muito sol até a próxima semana com temperaturas que devem variar entre a mínima de 25ºC e 33ºC. “Os índices pluviométricos estão em torno de 120 mm, em Belém, e a média histórica é de 128 mm. Ou seja, qualquer chuva até o final do mês atinge a média. Grande parte do Pará está com chuva dentro da média, mas considerando a climatologia de cada local. Maiores volumes pluviométricos ocorrem no nordeste paraense e menores no sul do Pará”, explica.

 

