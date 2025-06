Ponte de madeira em situação crítica causa transtornos na zona rural de São Domingos do Capim

Uma ponte de madeira em condições críticas, localizada na rodovia PA-127, no trecho entre a comunidade de Perseverança e a rodovia PA-252, tem causado transtorno a moradores da zona rural de São Domingos do Capim, no nordeste paraense. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a situação enfrentada por estudantes que precisam passar pelo trecho.

A estrutura frágil da ponte é usada não apenas por alunos que dependem do transporte escolar, mas também pelos demais moradores da região. Para evitar danos à estrutura, veículos precisam passar com a velocidade reduzida, como mostram as imagens divulgadas nas redes sociais.

Também nos registros, em um trecho do vídeo, os estudantes precisam sair do ônibus para que o veículo siga pela ponte sem a grande quantidade de pessoas. Outro problema mostrado nas imagens é a falta de asfaltamento no trecho.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento à prefeitura de São Domingos do Capim. A reportagem aguarda retorno.