Pólio: vacina da gotinha deixa de ser aplicada ainda em setembro no Pará; veja qual vacina continua

O Pará vai deixar de aplicar a vacina oral contra poliomielite (VOP), conhecida como 'gotinha', no dia 28 de setembro - utilizada como reforço do esquema vacinal aos 15 meses e 4 anos de vida. A partir do dia 4 de novembro, o reforço contra a pólio será feito apenas com a vacina injetável (VIP). Apesar de a aplicação do reforço ser interrompida por mais de trinta dias (de 29/9 a 3/11), devido ao intervalo dedicado ao recolhimento das doses orais (VOP), as doses do esquema básico de vacinação contra a doença (a mesma VIP) seguirão sendo aplicadas normalmente aos 2, 4 e 6 meses de vida, nos postos de saúde.

As mudanças foram preconizadas pelo Ministério da Saúde em Reunião da Câmara Técnica Assessora em Imunizações (CTAI) e receberam aval do colegiado. De acordo com o calendário de substituição, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que o dia 27 de setembro vai ser o último em que as vacinas orais contra pólio serão aplicadas em todo o Pará. A coordenadora estadual de imunização da Sespa, Jaíra Ataíde, explica como o esquema de recolhimento das doses orais será realizado:

"Os 144 municípios do Estado do Pará já estão devidamente avisados. Nós estaremos retirando todas as doses da vacina oral da poliomielite de circulação. Os frascos abertos da vacina oral serão descartados na rotina do serviço, como é feito naturalmente, e os frascos lacrados da vacina serão recolhidos de todas as salas de vacinação e encaminhados para a rede de frios Municipal", detalha.

Jaíra descreve, ainda, que os lotes municipais serão reunidos a nível estadual e regional e, por fim, serão incinerados. Esse processo será realizado em todo o país a partir do dia 28 de setembro e ao longo do mês de outubro. Por isso, a aplicação do reforço contra a pólio será suspensa nesse período, para prevenir o risco da aplicação da vacina oral neste intervalo. O novo esquema de reforço, feito apenas com a vacina injetável, iniciará apenas no dia 4 de novembro (no Pará e em todo o Brasil).

Esquema básico de vacinação continuará disponível

Apesar de, no intervalo entre 29 de setembro e 3 de novembro, a aplicação do reforço sofrer essa suspensão por motivos de segurança, a aplicação do esquema básico contra a poliomielite continuará sendo realizado, pois este já utiliza a vacina injetável (VIP). O esquema básico compreende três primeiras doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida.

"A vacina injetável já é usada na rotina, não é uma vacina nova. Ela é a vacina feita com o vírus inativado (VIP), que já é aplicada aos 2, 4 e 6 meses da criança. A mudança é que, em vez de a gente fazer os reforços aos 15 meses e 4 anos com a gotinha, agora vai ser tudo injetável, com um reforço único, aos 15 meses", corrobora a coordenadora de imunizações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Lanna Xantipa.

Lanna explica, ainda, que a vacina VIP, por ter o vírus inativado, tem menos chances de efeitos colaterais e ainda protege contra todos os três sorotipos de poliovírus, enquanto que o imunizante oral (VOP) utiliza o vírus vivo enfraquecido (atenuado), o que ainda oferece mais riscos de efeitos colaterais e protege apenas contra dois sorotipos de poliovírus. "Por isso a VIP, por ter uma proteção mais completa, vai substituir a VOP", finaliza.

Tanto a Sespa quanto a Sesma enfatizam a importância de que os pais continuem levando as crianças aos postos de saúde para garantir o esquema básico da vacinação contra a pólio, aos 2, 4 e 6 meses devida (serviço disponível de forma initerrupta). Já os pais de crianças que fizerem 15 meses de vida ao longo do período de pausa da aplicação do reforço (entre 29 de setembro e 3 de novembro) precisarão comparecer às salas de vacinação a partir do dia 4 de novembro. A coordenadora estadual de imunização da Sespa, Jaíra Ataíde, garante que o período de espera não oferece risco à saúde da criança que já tenha completado o esquema primário das três doses iniciais.

Veja o cronograma de substituição da vacina de reforço contra a pólio:

27/09 - último dia em que ainda será possível aplicar a vacina oral

28/09 - recolhimento de todas as doses da vacina oral

de 29/09 a 03/11 - aplicação normal do esquema básico da VIP (2, 4 e 6 meses de vida) e período de espera das crianças de 15 meses para o reforço único com a VIP

04/11 - início do reforço único com a VIP para crianças que completaram 15 meses de vida