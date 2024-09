Círio 2024: peregrinos já podem se cadastrar para receber apoio no trajeto entre Castanhal e Belém

Os peregrinos do Círio de Nazaré 2024 já podem se cadastrar para receber apoio nos 17 postos de atendimento que estarão, de 8 a 12 de outubro, no trecho entre o município de Castanhal e Belém, sendo 5 na Alça Viária (PA 483) e 12 ao longo da BR 316. Os pontos serão detalhados em coletiva no dia 1 de outubro, a partir das 19h, no Centro Social de Nazaré. O cadastro pode ser realizado neste site.

Serão oferecidos nos posto serviços de primeiros socorros, apoio para descanso, alimentação e hidratação. O projeto “Peregrinos de Nazaré” é realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) desde 2016, com o objetivo de oferecer apoio aos romeiros que vêm à pé ou em bicicletas, sozinhos ou em grupos, do interior, principalmente de municípios do nordeste paraense, até a Basílica de Nazaré.

VEJA MAIS

A Diretoria da Festa recomenda que os romeiros possam preencher o cadastro no site o quanto antes para receberem a assistência com mais assertividade.

“O cadastro é essencial para podermos identificar e prestar apoio aos romeiros, convocar outras pessoas a comporem os grupos já formados. Ao sermos informados sobre a vinda desses grupos acionamos os órgãos de segurança mais próximos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal que vão reforçar a segurança. Também conseguimos oferecer maior apoio logístico ao chegarem na Basílica Santuário e Casa de Plácido”, explica Franco Marcial, membro da Comissão Interna de Acolhida (CIA).

O projeto conta com o apoio de órgãos e entidades como a Arquidiocese de Belém, a Arquidiocese de Castanhal, SEGUP, Secretaria de Turismo (SETUR), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria de Saúde (SESPA), Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sesi e Cruz Vermelha.

História

Criada no início da década de 80, a Romaria Castanhal-Belém começou com um grupo pequeno de romeiros que vinha a pé do município até a Basílica de Nazaré. A distância é de 78 km/h, com quase um dia inteiro de caminhada. Atualmente, outros devotos de outras cidades paraenses fazem o mesmo na semana do Círio, seja a pé ou de bicicleta.