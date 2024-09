Conheça a nova biblioteca virtual do Pará que disponibiliza centenas de livros gratuitos

Uma iniciativa pioneira no setor educacional e cultural paraense já está disponível: a Biblioteca Virtual do Centro Cultural e Esportivo do Pará (CCESP). A plataforma conta com um acervo gratuito que tem centenas de títulos de literatura, com uma diversidade de gêneros literários e áreas do conhecimento. O ambiente virtual também tem atividades culturais, como clubes de leitura e oficinas de capacitação. O projeto é realizado por meio da Fundação Nacional de Arte Funarte/Minc.

De acordo com Will Júnior, diretor do CCESP, uma instituição privada sem fins lucrativos, a iniciativa vai interagir com as cerca de 1.100 bibliotecas nacionais que integram o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SEBP).

“O objetivo desse projeto é promover o incentivo à leitura e a valorização da biblioteca, seja ela virtual ou física. Também vamos desenvolver a capacitação continuada dos profissionais que atuam diretamente nesses espaços”, destaca.

Inicialmente a biblioteca virtual CCESP, contará com acervo com textos, livros e materiais didáticos digitalizados que podem ser acessados através de downloads. As publicações estão em domínio público ou autorizadas pelos escritores.

Autores

Uma área de destaque do acervo é destinada aos autores brasileiros, incluindo a obra completa de Machado de Assis. O projeto de edição das obras do escritor em formato digital foi pensado, primeiramente, como parte das atividades que marcam os 185 anos de seu nascimento, além de responder à necessidade de ampliar o acesso de seu trabalho aos estudantes dos diferentes níveis e ao público leitor em geral.

Will Júnior ressalta a importância de um dos maiores nomes da literatura brasileira, senão o maior, e o quanto o trabalho do autor ainda impacta as novas gerações de leitores.

“Machado de Assis é, talvez, o primeiro contista latino-americano. E o interesse por sua obra continua a crescer até os dias de hoje. Esperamos que a biblioteca virtual seja a porta de entrada para novos leitores e um ambiente de debate saudável para aqueles que já são fãs do escritor”, diz.

Além de Machado de Assis, a Biblioteca Virtual CCESP, conta com acervo dos escritores: José de Alencar, Cecília Meireles, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, Mario Quintana, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Luis Fernando Veríssimo, Ruth Rocha e outros.

A Biblioteca Virtual CCESP, é desenvolvida de forma conjunta pela EMBRASESC e CCESP, com realização da Fundação Nacional de Arte/MinC através do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas.