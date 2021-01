Em pouco mais de dois meses, Policlínica já atendeu 3,9 mil pacientes que tiveram covid-19

Desde que a pandemia da covid-19 chegou no Pará, oficialmente dia 18 de março, o Estado conta com 302.128 pessoas recuperadas da infecção pelo novo coronavírus (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Sars-Cov-2), até o final da manhã desta quarta-feira (27). Dos pacientes recuperados, muitos ainda sofrem sequelas físicas e psicológicas da doença e estão na luta para vencê-las.

Para ajudar na melhoria da saúde dos pacientes infectados pela doença, há pouco mais de dois meses, foi criado o Programa Triagem Pós-Covid, pelo Governo do Estado. O serviço é disponibilizado na Policlínica Metropolitana, no bairro do Marco, em Belém, capital paraense. A capacidade de atendimento é até dois mil pacientes por mês em busca de plena recuperação da doença. Até o último dia 22, já foram quase quatro mil pessoas atendidas.

Há cerca de quatro meses, o estudante do terceiro ano do ensino médio, Rafael da Silva, 23 anos, que mora no município de Breves, na ilha do Marajó, norte do Pará, foi infectado pela covid-19. Ele conta que teve febre, dor na cabeça e no corpo, porém, não chegou ser hospitalizado e se cuidou em casa.

Mas, como ficou com receio do que poderia ocorrer com a saúde dele como consequência do novo coronavírus ou de ser reinfectado pelo vírus ou por nova cepa, o estudante buscou atendimento pós-covid na Policlínica Metropolitana, no bairro do Marco, em Belém, capital paraense.

O estudante Rafael da Silva já iniciou o atendimento pós-covid-19 e busca ter certeza sobre como está a saúde dele“O atendimento é bom e fiz o pedido pelo WhatsApp. Liguei há apenas três dias e me mandaram vir logo agora. Aí já fiz exames. Os resultados saem em cinco dias e vou voltar. Faço exames para ver se estou bem. Eu me senti um pouco ruim depois da doença, mas já estou melhor. Graças a Deus. O importante é saber realmente como está minha saúde”, diz Rafael.

Desde a criação do serviço, em 24 de novembro de 2020, o diretor técnico da Policlínica Metropolitana, Luiz Fausto Silva, informa que foram realizados 3.914 atendimentos. A procura é considerada alta e não surpreendeu o corpo médico.



"Esperávamos que a adesão viesse com o tempo, mas foi quase automático. São 100 vagas por dia, considerando que o mês tem cerca de 20 dias úteis. O paciente pode realizar até 16 tipos de exames laboratoriais, além de radiografia do tórax e eletrocardiograma, para então ser avaliado clinicamente", detalha Silva.

As queixas mais comuns dos pacientes estão relacionadas com falta de ar, dores nas costas e perda do olfato. Porém, há casos mais específicos, envolvendo até sequelas de Acidente Vascular Cerebral (AVC) pelos jovens. "Dependendo dos resultados dos exames, são feitas as consultas com os especialistas. São mais de 20 especialidades, como cardiologia, otorrinolaringologia e outras", afirma.

Ainda pela manhã desta quarta, o Pará contabilizava 323.290 casos confirmados da covid-19, também segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sespa). Com o aumento na contaminação que ocorre no Pará, Fausto Silva reafirma a necessidade de a população manter os cuidados como uso de máscaras, higienização das mãos, principalmente, e distanciamento social.

"Entendemos que as pessoas relaxaram. Afinal, já faz quase um ano que enfrentamos essa pandemia. Porém, a mutação do vírus criou uma cepa que se desenvolve mais rápido que a primeira. Se antes demoravam oito dias para os sintomas aparecerem, agora demoram apenas três. A tendência é de uma curva muito alta de pacientes com sintomas respiratórios. Se a gente conseguir controlar isso agora, passaremos por esse momento com menos sofrimento", alerta o diretor técnico da Policlínica Metropolitana.

Como ter acesso ao serviço?

Para ter acesso ao Programa Triagem Pós-Covid, promovido pelo Governo do Estado e disponibilizado na Policlínica Metropolitana, não é necessário encaminhamento. Além disso, o interessado não precisa comparecer na Policlínica presencialmente para fazer o agendamento. Basta entrar em contato com a Central de Atendimento pelo WhatsApp (91) 98521-5110.



Documentos

No dia marcado, o paciente precisa comparecer à Policlínica com 40 minutos de antecedência tendo os documentos pessoais em mãos: RG, CPF, comprovante de residência com CEP e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

As consultas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, na Policlínica Metropolitana, localizada na avenida Doutor Freitas, s/n, esquina com a avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

Acolhimento

Ao chegar à Policlínica, o paciente é acolhido, identificado e encaminhado para exames laboratoriais, radiografia e eletrocardiograma. Com os resultados dos exames, o paciente passa por uma avaliação médica, que faz os encaminhamentos específicos necessários. O atendimento pediátrico conta ainda com consultas com psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos.