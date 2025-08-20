Capa Jornal Amazônia
Policiamento ciclístico garante eficiência e presença da PM em Afuá na Ilha do Marajó

Na cidade sem carros, a Polícia Militar transforma bicicletas em ferramenta de patrulhamento sustentável e de proximidade com a população

Agência Pará

Em Afuá, no arquipélago do Marajó, a bicicleta é o único meio de transporte, pois o município tem extensas áreas alagadas e, por isso, não tem ruas convencionais, o que inviabiliza o uso de carros. A cidade conta somente com passarelas elevadas construídas sobre palafitas, que servem como ciclovias e calçadas para bicicletas e pedestres. Nesta terça-feira, 19 de agosto, Dia do Ciclista, Afuá é referência no uso de bicicletas, também, pelo policiamento local que desenvolve um trabalho diferenciado com o uso do veículo para garantir a segurança pública.  

O efetivo empregado no policiamento ciclístico soma 25 policiais, que atuam na sede da Companhia, no próprio município, realizando rondas ostensivas, pontos-base em locais estratégicos, rondas preventivas e ações integradas com outros órgãos locais. Além do uso das bicicletas como principal meio de locomoção terrestre, o município também tem uma lancha de apoio, utilizada para deslocamentos em áreas mais distantes ou de difícil acesso pelas passarelas, já que a vida em Afuá está diretamente ligada à dinâmica dos rios que cercam a região.

Joiciane Pinheiro, 35 anos, natural de Afuá, elogiou o trabalho da polícia. “Sabemos que a Polícia Militar desempenha um papel crucial na sociedade. Aqui em Afuá, o trabalho da polícia tem sido excelente, sempre proporcionando mais segurança aos cidadãos afuaenses. Todo respeito e admiração a esses profissionais que desempenham seu papel com tamanha eficiência.”

Ela destacou ainda o charme de viver em uma cidade movida a bicicletas. “Como afuaense, sinto um orgulho enorme por morar numa cidade única, construída sobre palafitas, onde pedalar é nossa maior alegria e traz benefícios para os moradores e para o meio ambiente”.

O uso de bicicletas pela PM segue a Lei nº 495/2022, que regulamenta o policiamento ciclístico, reforçando o uso do veículo como instrumento de aproximação entre a polícia e a comunidade, promovendo práticas sustentáveis na segurança pública.

Para a comandante da 32ª CIPM, major Adriana Coutinho, o modelo é eficaz para a realidade de Afuá. “Esse modelo de policiamento com bicicletas garante maior eficiência no patrulhamento, fortalece a proximidade com a comunidade e contribui para a manutenção da ordem pública. Com isso, a Polícia Militar consegue se fazer presente, garantindo a segurança em todo o Pará.”

Mais sobre Afuá - É um município do Pará, localizado no arquipélago do Marajó, na região do Furo de Breves, com população estimada em 40.246 habitantes, aponta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Afuá tem extensas áreas alagadas e essa característica levou a construção de palafitas e passarelas de madeira, para a circulação da população. O uso de automóveis é inviável em razão do terreno. Por essa singularidade, o município ficou conhecido como a “Veneza Marajoara”. Afuá abriga áreas de proteção ambiental, como o Parque Estadual Charapucu e a Área de Proteção Ambiental (APA) Arquipélago do Marajó.

Pará
.
